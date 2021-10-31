Для малышей с особенностями в Голышманово работает специальная группа в детском саду

15 детей с ограниченными возможностями здоровья посещают компенсирующую группу "Солнышко" в Голышмановском детском саду "Ягодка". Одни приходят на весь день, другие – на полдня, остальные – на консультации.

Группу посещают ребятишки с тяжёлыми нарушениями речи, ДЦП, задержкой психического развития и слабослышащие. "Особые" дети находятся под профессиональным присмотром двух воспитателей, учителя-логопеда, дефектолога, музыкального руководителя, ассистента и психолога.

"В группу привела сына Владислава. До двух лет он вообще молчал – общались только жестами. Потом стал произносить отдельные слова и короткие фразы. Сейчас говорит предложениями и даже сложными. С ним ежедневно работают логопед, психолог и дефектолог и спустя год я заметила в развитии сына существенные улучшения. Будем продолжать заниматься усердно: и в детском саду, и дома", - поделилась жительница посёлка Голышманово Екатерина Парфёнова.

В своей работе специалисты применяют различное современное оборудование, в частности, для развития мелкой моторики. В группе есть песочный стол, фибродождь, мультимедиа проектор, интерактивная доска, множество игр. Больше других детям нравится электронное пианино. С его помощью изучают не только звуки, но и цвета, играя на разукрашенных клавишах.

Летом 2021 года в детском саду "Ягодка" доработали вопросы, связанные с доступной средой. Расширили входные двери, в санитарной комнате сделали специальные откидывающиеся поручни. На входе есть пандус и необходимые указательные таблички, пишет "Мегатюмень".