Выставка о работе поисковых отрядов Тюменской области работает в музее "Городская Дума"

В музее "Городская Дума" открылась выставка "Не вернулся из боя...", посвященная работе поисковых отрядов Тюменской области и сохранению памяти о бойцах Красной армии, не вернувшихся с Великой Отечественной войны.

Проект организован совместно с военно-поисковым отрядом "Кречет". Кроме того, в создании экспозиции принял участие клуб "Моделисты Тюмени". Основой выставки стали предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения а также артефакты, найденные поисковиками отряда в ходе экспедиции в августе-сентябре 2021 года на местах боев 368-й стрелковой Краснознаменной Печенгской дивизии в Карелии. В районе реки Тулоксы её бойцы храбро сражались с фашистско-финскими захватчиками и делали все возможное для защиты Родины.

Сегодня на территории Тюменской области насчитывается около 20 поисковых отрядов, которые ежегодно выезжают на места боев, находят оружие, личные вещи фронтовиков, а также участвуют в перезахоронениях останков погибших бойцов, устанавливают их личность, проводят архивную и культурно-просветительскую работу в течение года.

Выставка "Не вернулся из боя..." работает в музее "Городская Дума" по адресу ул. Ленина, 2 вплоть до 5 декабря 2021 года. Вход свободный. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-11-59. Возрастная категория 0+