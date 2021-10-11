В Тюмени продолжается биеннале современного искусства

Тюменская область в третий раз становится местом проведения Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В Тюмени и Тобольске в этом году представлены два спецпроекта куратора Алисы Сычевой.

В Тюмени гостям предлагают посетить проект "Создать новый слой", помимо выставки арт-объектов предусмотрена широкая публичная программа.

Выставка с участием молодых художников из Москвы и Тюмени открыта в Библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ (Семакова, 18) с 15 сентября по 3 декабря. В историческом центре интеллектуальной истории Тюмени, в месте материального хранения информации, художники представили проекты о многослойной действительности сегодняшнего дня. Десять художественных проектов, среди которых видеоработы, звуковая и пространственные инсталляции, акцентируют связь цифровой реальности с городским пространством.

Спецпроект "Невидимые прикосновения" открыт в тобольском межрайонном центре ветеринарии (Семена Ремезова, 41, стр. 3). В рамках программы пройдут мастер-классы и исследования городского пространства вместе с мировыми экспертами.