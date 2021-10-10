В Голышмановском округе идет осенний призыв на срочную службу

Фото Олеси Зазулиной

Осенний призыв на срочную службу стартовал в Голышмановском городском округе. Молодые люди без отсрочки и медицинских противопоказаний проходили медкомиссию. Среди юношей есть кандидат на службу в Президентском полку.

Как сообщил военный комиссар по Голышмановскому округу, Армашевскому и Бердюжскому районам Андрей Степанов, предварительно будущие призывники участвовали в подготовительных мероприятиях: сдавали лабораторные анализы, проходили анкетирование на оформление допуска к работе с секретными документами и профотбор. В призывном пункте также изучали морально-деловые качества ребят

"К сожалению, 32 призывникам не смогли вручить повестки – сейчас разыскиваем их с помощью сотрудников полиции", - отметил он.

В этом призыве есть кандидат на службу в Президентском полку – Дмитрий Шиваков: спортсмен, несколько лет занимался гиревым спортом.

Из Голышмановского городского округа, Аромашевского и Бердюжского районов планируется отправить в армию чуть более 80 человек. Первая отправка призывников к местам прохождения срочной службы произойдёт уже 15 октября, пишет "Мегатюмень".