Школьник из Ялуторовска посвятил фотопроект сельским жителям

Фото Михаила Кривощёкова

17-летний учащийся школы №3 Ялуторовска Михаил Кривощеков реализовал фотопроект "Человек и село". Он ездил на мотоцикле по селам, делал снимки, а затем собрал галерею на своей странице в социальных сетях.

Как рассказал молодой фотограф, камера – это способ заново открыть место, в котором живешь. В 2020 году он снимал случайных людей на улицах. Это вдохновило его на новый проект, в рамках которого он посетил девять сел.

"Я понял одно важное правило - не стоит жаловаться на жизнь, всегда есть люди, которым намного тяжелее. В этом я убедился во время поездок по селам. Я просто садился на мотоцикл с одноклассником, и мы мчались в Хохлово, Петелино, Бердюгино, Заводопетровское и другие населённые пункты. Уделяли два-три часа на каждый пункт и ехали дальше. Никуда не спешили, могли даже вернуться, если я понимал, что что-то упустил", - поделился Михаил Кривощеков.

Собранный фотоматериал Михаил обработал, добавил текст и разместил на своей странице ВКонтакте. Его снимки рассказывают целые истории.

"Я не могу сказать, что все деревни на одно лицо, хоть они и очень похожие — каждая имеет свой колорит", - написал он.

В будущем юноша планирует связать свою жизнь с фотографированием, пишет ИА "Тюменская линия".