Нейросеть проследит за лесами Тюмени

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ру Бизнес") подвёл итоги работы в Тюменской области системы видеомониторинга, предотвращающей лесные пожары на ранней стадии возникновения. Обучаемая нейросеть способна проактивно распознавать очаг возгорания, определять его координаты и информировать диспетчеров.

Департамент лесного комплекса Тюменской области при поддержке "ЭР-Телекома" развернул в 13 районах региона систему видеомониторинга. Камеры видеонаблюдения были размещены на вышках операторов связи и подключены к волоконно-оптической сети. Устройства высокого разрешения благодаря вращению вокруг своей оси обеспечивают обзор на 360 градусов.

Алгоритмы системы определяют наличие дыма, отличая его от облаков, тумана или пыли. В хороших погодных условиях дальность обзора достигает 20 км, что позволяет патрулировать до 200 тыс. га леса с помощью одной камеры.

Видеоизображение в режиме реального времени поступает в Региональный пункт диспетчерского управления ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" и сохраняется в архиве. Также диспетчеры получают автоматизированные SMS и push-уведомления о тревожных событиях.

Система развернута на базе цифровой платформы "Лесохранитель", используемой более чем в 40 регионах России. Платформа может быть модернизирована и включать в себя: управление беспилотниками и другими устройствами, аналитические отчеты, контроль транспорта, интеграция с АПК "Безопасный город" и системой 112 и др.

"Ключевой особенностью проекта является сервисная модель, исключающая для заказчика необходимость самостоятельно выполнять приобретение оборудования, монтаж и постановку на баланс", - объясняет региональный руководитель направления B2G АО "ЭР-Телеком Холдинг" Илья Васкецов. - Также мы обеспечиваем обслуживание и замену камер, аренду мест размещения, каналов связи и другие необходимые мероприятия для оказания услуг. Контракт заключен на 3 года, в течение этого срока заказчику не потребуется совершать дополнительных действий, связанных с обеспечением работы системы видеомониторинга и отвлекать для этого имеющиеся ресурсы. Такой формат взаимодействия для внедрения системы лесомониторинга применен в России впервые".

Кроме "Лесохранителя" дистанционный мониторинг включает в себя систему ИСДМ-Рослесхоз (обнаружение тепловых аномалий с помощью космического спутника), а также прием сообщений от граждан по номеру прямой линии лесной охраны - 8-800-100-94-00 и через мобильное приложение "Берегите лес".

"Лесохранитель" стоит на страже тюменских лесов с апреля текущего года, но уже успел доказать свою эффективность. Существенная часть лесных пожаров была обнаружена благодаря этой системе дистанционного мониторинга и потушена на ранних стадиях. Применение системы "Лесохранитель" позволяет повысить оперативность тушения пожаров", - отметил директор Департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.