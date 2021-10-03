Справиться с осенней хандрой тюменцам помогут свет и физкультура

"Осенняя хандра" знакома большинству людей. С наступлением осени многие тюменцы отмечают снижение настроения, повышенную утомляемость и сонливость. Однако есть способы бороться с этими неприятными ощущениями.

Тюменский психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова отмечает, что такие симптомы может вызвать не только обычная осенняя меланхолия, но сезонное аффективное расстройство (САР). Оно, как и обычная осенняя хандра, возникает из-за отсутствия достаточного количества солнечного света.

"Солнечный свет способствует выработке таких гормонов, как адреналин, серотонин и дофамин, которые, в свою очередь, отвечают за то, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Плюс ко всему, осенью мы всегда начинаем учебный год в школе или институте, что тоже нередко является стрессовым фактором. К тому же остается ассоциация, что осень – это начало напряженной работы. Конечно, влияет и погода, когда солнечные теплые дни меняются на серое небо, дожди и холод", − считает специалист.

Психолог советует купить новую осеннюю одежду, которую вы будете с удовольствием носить, стараться встречаться с друзьями, не забывать о своих увлечениях и хобби, а также обязательно заниматься физкультурой. Осенью не стоит садиться на диету, однако за питанием надо следить. Чаще бывать на свежем воздухе, особенно в ясные дни. А дома – не сидеть в темноте. Можно даже приобрести специальную лампу, имитирующую солнечный свет.

Если подавленное и грустное состояние не проходит более двух недель, лучше обратиться за помощью к психологу, психиатру или неврологу, пишет "Мегатюмень".