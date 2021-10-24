Тюменские садоводы рекомендуют убирать опавшую листву с дачных участков

Осенью следует убирать опавшую листву с участков, считают тюменские дачники. Делать это лучше, когда дерево полностью оголилось. Использовать листву можно, например, для укрывания пионов и земляники. Но при этом весной ее нужно будет убрать как можно раньше, чтобы растение не прело.

Как поделилась руководитель "Академии садоводства" Нина Щербакова, из листвы получается отличный компост — его потом можно использовать как основу для грядки под бахчевые.

"Нужно собрать их в кучку, залить компостирующим раствором, засыпать грунтом и укрыть целлофаном. Так листва за зиму перепреет и получится хорошая основа", — поделилась она.

Использовать в компосте можно и скошенную траву с обрезанными ветками. Даже сорняки, но, главное, — без семян.

Листья можно и не собирать, если дерево здорово и не повреждено вредителями. Но их все равно следует обработать медным или железным купоросом для уничтожения бактерий, пишет "Вслух.ру".