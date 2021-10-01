Компания "Золотые луга" завоевала высшие награды Фестиваля качества масла и сыров в Екатеринбурге

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

XIХ ежегодный Фестиваль качества масла, масложировой продукции и сыров состоялся в Екатеринбурге 28-30 сентября. Свою продукцию на оценку экспертов представили предприятия из разных регионов России. Уже традиционно участие в конкурсе качества приняла компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, завоевав награды.

Фестиваль направлен на выявление и пропаганду лучшей продукции по показателям экологической безопасности и потребительским свойствам, на повышение конкурентоспособности предприятий — производителей масла сливочного, спредов и сыров. Особенностью мероприятия 2021 года стало представление на конкурс качества продукции как крупных масло- и сырзаводов, так и малых сыроварен, которые начали свое производство в последние годы в рамках программы импортозамещения.

Как отметила заместитель министра Министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, в этом году заявлен очень высокий конкурс. "Мы как будто попали в сказку, такого не было давно. Участники представили широкий ассортимент продукции, неожиданные вкусы, ароматы. Хочется сказать спасибо за то, что произошел этот толчок к развитию отрасли", - сказала она.

Председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова, выступая на открытии фестиваля, напомнила, что главным ценителем продукции является потребитель, покупатель. И пожелала производителям, чтобы продукты как можно скорее оказались на прилавках в торговых точках, а также пригласила участвовать в традиционных городских ярмарках.

Председатель дегустационной комиссии конкурса, директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Вера Соловьева подчеркнула, что уже давно на фестивале не было такого длинного стола, столько желающих оценить и попробовать продукцию.

"Продукция достойная, красиво упакована и подана. Мы ощущаем оптимизм и гордость за представленные товары", - добавила директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

На конкурс качества свою продукцию представили предприятия Центральных регионов России, Сибири, Уральские крупные и малые сыроварни — Свердловской, Челябинской области, Пермского края и другие.

Компания "Золотые луга" получила диплом лауреата I степени за сливочное масло "Традиционное" м.д.ж. 82,5% и "Крестьянское" м.д.ж.72,5%. Причем масло "Крестьянское" набрало наивысший балл от дегустационной комиссии. Также лауреатом I степени признаны сыры "Золотые луга" - "Голландский", "Эдам" и "Гауда". Сыр "Пошехонский" получил награду II степени.

"Для нашей компании участие в Фестивале качества масла и сыров в Екатеринбурге – уже традиция, но при этом новый вызов самим себе. Мы неоднократно завоевывали награды конкурса, наши продукты высоко оценивают жюри. И получение очередных наград – подтверждение того, что мы держим высоко заданную планку, сохраняем стабильное качество, двигаемся в ногу со временем", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, масло и сыры в компании "Золотые луга" производятся с использованием только натурального сырья высокого качества, без искусственных добавок, консервантов и заменителей. На предприятии используют современное оборудование, но при этом строго соблюдаются технологии производства. Контроль за качеством осуществляется на всех этапах: от получения молока-сырья до доставки товара на торговые прилавки.