Победители тюменского проекта стали финалистами китчинга Российской креативной недели

Победители Всероссийского хакатона цифрового искусства в Тюмени вошли в топ участников китчинга Российской креативной недели с проектом оперной интерактивной новеллы. По итогам финального выступления команда "Лаборатория исследования цифровой оперы" из Москвы и Санкт-Петербурга заняла второе место из девяти сильнейших финалистов.

Оперная новелла победителей тюменского проекта расскажет об отношениях Моцарта и Сальери. Зрители будут выбирать, как поступить Сальери в той или иной ситуации. Так организаторы хотят изменить восприятие оперы и с помощью современных технологий сделать жанр популярным среди массового потребителя.

"Главное, что мы рассказали о своей идее, получили обратную связь и нашли единомышленников, которые помогут запустить наш проект", — отметил организатор "Лаборатория исследования цифровой оперы" Дмитрий Отяковский.

Первое место занял проект VR-фильма "ТАРАКАНОВА VR", пишет "Комсомольская правда-Тюмень".