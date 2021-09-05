Численность населения Тюменской области выросла

В Тюменской области численность населения составила 1 млн 547,4 тыс. человек, увеличившись за год более чем на 7 тыс. человек. Этому способствовали рост рождаемости и переезд граждан из других регионов и стран.

По данным Тюменьстата на 1 июня, за январь-май в Тюменскую область переехали 20 тыс. 231 человек. Основная часть — 16 тыс. 946 человек — из других регионов России. Из стран СНГ прибыло 3 тыс. 116 человек. Еще 169 — из дальнего зарубежья.

За 5 месяцев в регионе родилось 7 тыс. 413 малышей, что больше, чем за этот же период прошлого года, пишет "Вслух.ру".