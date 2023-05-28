В Тюменской области проживает более одного миллиона человек

Как сообщает Тюменьстат, в январе-феврале 2023 года в Тюменскую область на ПМЖ прибыло 6 тыс. 973 человека (годом ранее — 6 тыс. 592), в том числе 5 тыс. 524 из других регионов России (5 тыс. 784).

Еще 1 тыс. 317 переехало из стран СНГ и 132 — из дальнего зарубежья, что выше показателей прошлого года: 778 и 30 человек соответственно.

"Мы в числе тех регионов России, в которые активно приезжают жить и работать. Это подтверждает и стабильный рост численности населения", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе ежегодного отчета в облдуме.

При этом снизился отток из региона: в страны СНГ нынче выбыло 478 человек (1 тыс. 718 — в 2022 году), в страны дальнего зарубежья — 25 человек (121), в другие регионы страны — 5 тыс. 46 человек. Годом ранее Тюменскую области покинули 6 тыс. 993 человека, сообщает Вслух.ру.