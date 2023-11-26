В ближайшие три года ожидается прирост населения в Тюмени

В Тюмени в ближайшие три года прогнозируют прирост населения. Предполагаемая динамика представлена в проекте бюджета.

Согласно документу, по итогам 2022 года в городе проживало 855,6 тыс. человек, к концу 2023-го оно увеличится до 864,8 тысячи.

В следующую трехлетку будет добавляться по 10 тысяч граждан. В 2024 году население может составить 874,4 тысячи человек, в 2025-м — 884,6 тысячи, в 2026-м — 894,9 тысячи.

В Тюменской области также прогнозируют прирост. К концу 2023 года численность может составить 1 млн 613 тысяч — на 7,4 тысячи больше, чем в прошлом году. К 2026 году оно, по разным оценкам, вырастет до 1 млн 629,4 тыс. - 1 млн 644,2 тыс. человек.

По данным Тюменьстата, в январе-августе 2023 года в Тюменской области родилось 11 тыс. 668 малышей. Прибыло 32 тыс. 36 человек, в том числе 26 тыс. 487

жителей из других регионов, 5 тыс. 165 человек из стран СНГ, 384 — из дальнего зарубежья, сообщает Вслух.ру.