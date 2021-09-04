Тысячи школьников приняли участие в проекте "Тюменское лето" в 2021 году

Завершился межведомственный проект "Тюменское лето". В 2021 году в нем принимали участие 34 тыс. школьников, из них более 500 человек получили подарки за активность - поп-иты, настольные игры, пеналы и аксессуары.

В течение каникул дети и подростки от 6 до 17 лет посещали различные мероприятия и досуговые площадки, за что получали специальные жетоны – мили. Участники, собравшие не меньше шести жетонов разных цветов, получили награду. Главный приз проекта – путевка в загородный лагерь на осенние каникулы. Имя ее обладателя озвучат позднее в ходе дополнительной церемонии награждения, пишет "Тюменская область сегодня".

Проект реализуется в рамках муниципальной программы "Молодежь Тюмени", рассчитанной на 2021-2026 годы.