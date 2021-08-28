Московский режиссер Роман Супер выступит с медиаинтенсивом для тюменцев

Медиаинтенсив с журналистом, сценаристом и режиссером, обладателем "ТЭФИ" в номинации "Лучший репортер" и звания "Лучший журналист" по версии журнала Сноб Романом Супером пройдет в Тюмени 4 сентября. Эксперт расскажет о создании документальных фильмов. Мероприятие будет также проходить в онлайне.

"Главная задача медиаинтенсива – развитие тюменской медиаиндустрии и обмен опытом между федеральными экспертами и региональными создателями контента. Так как в нашем регионе еще действуют ограничения, связанные с пандемией – в офлайне будут участвовать 50 человек, которые создают документальные медиапродукты в Тюмени, также мы разыграем несколько билетов в социальных сетях. Помимо этого, все желающие смогут подключиться к онлайн-трансляции на наших площадках", — рассказал руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

Роман Супер расскажет о драматургии в документальном кино, о том, как писать сценарий и искать героев. На мероприятии также выступят региональные спикеры, они поделятся опытом создания кино и его продвижения. Дмитрий Колобов выступит с лекцией "Как мы сняли сериал, как у Netflix, который вышел на Россию?". А тюменский композитор, создатель саундтреков к фильмам "Пара из будущего" и "Огонь" Кирилл Бородулев расскажет о музыке в кино и о том, как взаимодействовать с режиссером и продюсером. Продюсер документальных фильмов "Артерия Сибири" и "Море волнуется", руководитель центра региональных медиа и кино "Медиаполис" Маргарита Посадских прочитает лекцию на тему "Как не надо снимать документалку или почему я оказалась на “Кинопоиске”", пишет "Мой портал".