Более полусотни тюменских школьников отправились на многопрофильную смену для одаренных детей

В детском оздоровительно-образовательном центре "Энергетик" открылась летняя многопрофильная смена для одаренных детей "Наука. Созидание. Творчество". Участниками образовательной смены стали 65 учеников 7-8 классов из школ областного центра. Это победители предметных олимпиад, выпускники центра олимпиадной подготовки, призеры конкурса технических проектов, участники различных интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов.

Ребята принимают участие в проектной деятельности по 5 направлениям: инженерно-техническое, эколого-краеведческое, программирование, робототехника, литературное проектирование и художественное слово.

В этом году традиционная проектная деятельность многопрофильной смены имеет социальную направленность. В рамках своего профиля любознательные школьники пробуют разработать проекты, ориентированные на практическое применение в развитии социальной сферы Тюменского региона.

С ребятами работают опытные наставники — специалисты по робототехнике и программированию областного "РИО-центра", экологи областного общественного детского движения "ЧИР", ведущие педагоги тюменских школ, педагоги-психологи.

Кроме проектной деятельности образовательной программой смены предусмотрены соревнования по робототехнике, полевая практика для экологического профиля, участие театрализованных мероприятиях для ребят из группы "Литературное проектирование. Художественное слово", съемки видеороликов и другие творческие формы работы. Во второй половине дня для одаренных школьников организованы разнообразные оздоровительные и досуговые мероприятия.

Летняя многопрофильная смена завершится 31 августа.