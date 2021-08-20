Более полусотни тюменских школьников отправились на многопрофильную смену для одаренных детей

17:36 20 августа 2021
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В детском оздоровительно-образовательном  центре "Энергетик" открылась летняя многопрофильная смена для одаренных детей "Наука. Созидание. Творчество". Участниками образовательной смены стали 65 учеников 7-8 классов из школ областного центра. Это победители предметных олимпиад, выпускники центра олимпиадной подготовки, призеры конкурса технических проектов, участники различных интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов.  

Ребята принимают участие в проектной деятельности по 5 направлениям: инженерно-техническое, эколого-краеведческое, программирование, робототехника, литературное проектирование и художественное слово. 

В этом году традиционная проектная  деятельность многопрофильной смены имеет социальную направленность. В рамках своего профиля  любознательные школьники пробуют разработать проекты, ориентированные на практическое применение в развитии социальной сферы Тюменского региона. 

С ребятами работают опытные наставники — специалисты  по робототехнике и программированию областного "РИО-центра", экологи областного общественного детского движения "ЧИР", ведущие педагоги тюменских школ, педагоги-психологи. 

Кроме проектной деятельности  образовательной программой смены  предусмотрены соревнования по робототехнике, полевая практика для экологического профиля, участие театрализованных мероприятиях для ребят из группы "Литературное проектирование. Художественное слово", съемки видеороликов и другие творческие формы работы. Во второй половине дня для одаренных школьников организованы разнообразные оздоровительные и досуговые мероприятия. 

Летняя многопрофильная смена завершится 31 августа.  

Теги: школьники
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