Тюменцев приглашают принять участие в фотоконкурсе #рекавремени72

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Фотоконкурс #рекавремени72 стартовал в социальных сетях Центра культуры и творчества "Тюмень". Принять участие может любой желающий. Победителям достанутся фирменные толстовки с символикой Тюмени. Итоги будут подведены 14 сентября.

Условия участия в онлайн-конкурсе просты. Нужно подписаться на группу "Общегородские мероприятия Тюмень" во "ВКонтакте" или на страницу "Культурные мероприятия Тюмень" в Instagram. Затем прийти на площадь 400-летия Тюмени, сделать фото с одним из рисунков арт-променада "Река времени" и выложить получившийся кадр на своей странице с хештегом конкурса #рекавремени72.

Проект "Река времени" состоит из восьми работ, каждая из которых посвящена истории Тюменской области: "Покорение Сибири – Тюменский острог", "Тюмень купеческая – Первый пароход Тюмени", "Кузница Победы", катер "Комсомолец", "Планер А7", "Сделано в СССР", "Богатства тюменского края" и "Современная Тюмень". Каждый из 3D-рисунков может стать локацией для креативной фотографии.

Победителем станет автор самого оригинального фото, которое наберет наибольшее количество лайков. Организаторы планируют выбрать двух победителей: одного в социальной сети "ВКонтакте", другого – в "Инстаграм".