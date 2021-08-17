В Тюмени провели всероссийский хакатон цифрового искусства

В минувшие выходные на онлайн-площадке Codenrock состоялось всероссийское соревнование по созданию интерактивных медиа в рамках проекта "Фиджитал". Участники разрабатывали концепты проектов в течение двух дней, а в финале Хакатона представили их членами жюри. Всего заявилось 105 участников из 35 городов и 6 стран. На финальный питчинг прошли 7 команд.

Участники Хакатона в течение двух дней разрабатывали свои проекты, связанные с цифровым искусством и интерактивными медиа, посещали тематические лекции от федеральных экспертов. 15 августа участники представили совету жюри результаты своей работы на проекте.

"Мы надеемся, что сообщество, которое сформировалось в Тюмени и регионе на протяжении трех этапов проекта "Фиджитал", продолжит развивать направление интерактивных медиа в масштабах нашего города", — отметила Юлия Каргаполова, куратор молодежных пространств Тюменской области.

Участники Хакатона разрабатывали идеи арт-объектов и интерактивного контента в течение 48 часов. Было предложено 7 идей по двум направлениям: создание цифровой оперы, приложение для популяризации научной деятельности, арт-объект (телефонная будка) в заведениях для получения обратной связи от посетителей через QR-код, арт-объект Нейрогудвин, отвечающий на любой запрос пользователя, экологический макет планеты с отображением показателей воздуха, воды или других параметров. Идеи оценивали 6 экспертов, среди которых федеральные и региональные специалисты.

В результате члены жюри определили 2 лучших проекта. Сборная команда "Лаборатория исследования цифровой оперы" (Москва и Санкт-Петербург) выиграла в треке "Интерактивный контент: формы и форматы будущего". Они презентуют свою концепцию на Китчинге международного фестиваля Russian Creative Week и поборются за призовой фонд в 500 000 рублей.

"Проект "Фиджитал" помимо поиска новых форм контента и искусства наглядно демонстрирует, на что мы с вами будем смотреть в ближайшем будущем смотреть — через год, три или даже 5 лет. Важно то, что благодаря Хакатону, распространяемой о нем информации, прямым трансляциям, множество креативных и талантливых людей по всей стране захочет остаться в России, чтобы жить и полноценно развиваться в сфере интерактивных медиа здесь, а не где-то еще", — отметил Георгий Рюмин, спикер, эксперт трека по интерактивному контенту, креативный продюсер ГПМ КИТ.

В треке "Иммерсивные технологии в искусстве на тему "Чистая энергия мира будущего" победила команда 00ze (Москва, Одинцово, Санкт-Петербург) с проектом Earth Cells. Это инновационное предложение по восстановлению баланса между человеком и Землей. Они получат возможность создать собственный Арт-объект на Тюменском нефтегазовом форуме с финансированием 300 000 рублей.

Справка:

Хакатон — завершающий этап Всероссийского проекта цифрового искусства "Фиджитал". Это объединение специалистов различных сфер деятельности для создания новых продуктов в сфере интерактивных медиа и монетизации талантов, а также поиск и привлечение заказчиков медиапродуктов.

Организаторами проекта выступают: Центр региональных медиа и кино "Медиаполис", Медиацентр молодежной политики Тюменской области, молодежный театральный центр "Космос", мультицентр "Контора пароходства".

В 2020 году проект Медиа Арт центр "Фиджитал" вошел в топ-5 среди 20 регионов страны по программе развития арт-резиденций и получил на форуме "Таврида" финансовую поддержку в 5 600 000 рублей.