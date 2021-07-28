Музейщики расскажут тюменским детям, чем питались предки

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Музейный комплекс имени Ивана Словцова приглашает юных тюменцев в музейное путешествие. В рамках интерактивного мероприятия "Что едали на Руси" ребята узнают об особенностях обеденного стола наших предков.

Полюбившиеся детям музейные персонажи, профессор Вездеходиков и Сказочница, расскажут, какие были угощения и заморские лакомства на Руси. Гости музея отправятся в настоящий трактир и узнают, что такое заваруха и сбитень, где "растет" манная каша и насколько труден был путь картофеля на русский стол. Также все участники встречи увидят и даже попробуют расколоть "сахарную голову" по старинному обычаю! Ну и, конечно, для всех - ароматный мастер-класс и просмотр мультфильма.

Мероприятие состоится 1 августа в 12:00 и 16:00 по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость участия от 100 рублей. Приобрести билеты можно онлайн. Возрастная категория 6+