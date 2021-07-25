Киновечер, мастер-класс по керамике и сальсу обещает тюменцам "Контора пароходства"

Занятия по танцам, мастер-классы по работе с керамикой, дискуссии на тему искусства, уроки по йоге и английскому языку до конца лета проходят на летней площадке у мультицентра "Контора пароходства".
"Это одна из самых популярных открытых площадок в Тюмени, и мы планируем проводить серию бесплатных мероприятий с тюменскими организаторами до конца лета", - рассказал Moi-portal.ru руководитель по развитию мультицентра "Контора пароходства" Мария Копытова.
О всех событиях на летней площадке у "Конторы пароходства" можно узнать на сайте конторапароходства.рф. Афиша обновляется каждую неделю. Вход на события свободный, для некоторых необходима регистрация.
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