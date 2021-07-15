Карбоновый полигон ЗапСибНОЦ получил путёвку в жизнь

14 июля в Министерстве науки и высшего образования РФ под председательством министра Валерия Фалькова прошел Экспертный совет по вопросам развития технологий контроля углеродного баланса.

На заседании состоялось обсуждение и последующее утверждение программ развития карбоновых полигонов в регионах, являющихся участниками пилотного проекта Минобрнауки России. Перед заседанием эксперты интенсивно анализировали программы деятельности карбоновых полигонов, обсуждали задачи, исходя из специфики ландшафтно-географических зон, где располагаются полигоны.

Программу деятельности карбонового полигона ТюмГУ представили ректор Иван Романчук и первый проректор Андрей Толстиков. Члены Экспертного совета единогласно утвердили представленную программу, отметив высокий уровень её проработки и существенный задел, который имеет ТюмГУ в области исследований изменения климата, землепользования и биоразнообразия, а также наличие современной инфраструктуры, приборной базы мониторинговых и аналитических исследований, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Карбоновый полигон Тюменского госуниверситета – единственный полигон, созданный под эгидой научно-образовательного центра (НОЦ). Соответственно, он будет выполнять функцию координации для сети подобных полигонов Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, которые охватят территорию от лесостепи до арктических тундр. Помимо мониторинга эмиссии парниковых газов, на карбоновом полигоне будут отрабатываться инновационные технологии секвестрации углерода и регенеративного земледелия.

Карбоновый полигон ТюмГУ, как ожидается, станет также научно-методическим и образовательным центром, поскольку в ТюмГУ накоплены уникальные компетенции и опыт реализации сходных по задачам проектов. Так, в 2011-2016 годах ТюмГУ совместно с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья был участником российско-немецкого научно-исследовательского проекта “SASCHA”, который был поддержан Министерством науки и образования Германии. Проект включал в себя восемь подпроектов, в том числе в области изучения потоков парниковых газов, почвоведения, гидрологии, растениеводства, изучения биоразнообразия, а также, что важно, социологии сельских территорий. В ТюмГУ сформированы сильные научные коллективы, изучающие физику атмосферы, экологическую физиологию растений, биологию почв, ГИС-технологии и геоинформатику, применение беспилотных летающих аппаратов для мониторинга окружающей среды. То есть университет имеет все необходимые компетенции для успешного выполнения проекта.

Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук уверен:

"Научный задел университета в области изучения адаптации экосистем Западной Сибири к климатическим изменениям, сделанный совместно с ведущими научными центрами России, Германии, США и Финляндии, делает ТюмГУ научно-методическим и образовательным хабом в широкой сети карбоновых полигонов, создаваемых в РФ".

Проект будет реализован совместно с индустриальным партнёром – компанией "СИБУР", а также целым рядом технологических партнёров.