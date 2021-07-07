Ректора ТИУ наградили медалью "Дочерям Отчизны"

Фото: пресс-служба ТИУ

За выдающийся вклад в реализацию Национального проекта "Образование" ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова награждена почетной грамотой общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" и медалью "Дочерям Отчизны".

Награждение прошло в рамках очередного заседании Тюменского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" в Западно-Сибирском инновационном центре.

Высокую награду Веронике Васильевне вручила новый председатель регионального отделения Наталья Шевчик с формулировкой "За высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и большой личный вклад в работу по реализации государственной политики в области защиты интересов женщин, семьи и детей в Тюменской области".

"Сегодня у "Союза женщин России" очень много интересных проектов, женщины в целом очень активны. Наша область богата на инициативных, энергичных, ответственных женщин, успешных в карьере, воспитании детей, предпринимательстве, творчестве. Будем активно сотрудничать, расширяться, решать социальные вопросы, создавать красоту вокруг нас. Деятельность "Союза женщин России" — это ответственная работа, это история про энергию жизни, поэтому очень важно подойти к ней со всей серьезностью и полной отдачей. Благодарю за проявленное доверие", — обратилась Наталья Шевчик к награждаемым.