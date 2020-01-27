Вероника Ефремова возглавила совет ректоров вузов Тюменской области

Фото: пресс-служба ТИУ

Выборы председателя состоялись на первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Тюменской области. Ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова была избрана единогласным решением.

Кандидатуру нового председателя поддержал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, который возглавлял ТюмГУ и совет ректоров области до назначения министром.

В обязанности Вероники Ефремовой войдет организация работы совета, обеспечение плодотворного взаимодействия университетов Тюменской области, округов ХМАО и ЯНАО с органами исполнительной и законодательной власти региона и федеральным ведомством, сообщили в пресс-службе ТИУ.

С 1992 года в течение 18 лет бессменным руководителем этой общественной организации был ректор ТюмГНГУ Николай Карнаухов. В 2010 году в этой должности его сменил президент ТюмГУ Геннадий Чеботарев, в 2015-м — Валерий Фальков.