Тюменцев приглашают почувствовать себя в роли купцов

Афиша: ТМПО

С 7 июля каждую среду в 18:00 в течение всего июля тюменский музей "Усадьба Колокольниковых" приглашает всех желающих присоединиться к увлекательной карточной настольной игре "Купцы".

В рамках мероприятия для всей семьи участники смогут перенестись на шумную ярмарочную площадь, где, ловко лавируя между торговыми рядами, будут покупать, менять и продавать различные товары, проявляя свои лучшие предпринимательские качества.

Музей "Усадьба Колокольниковых" расположен по адресу: ул. Республики, 20. Стоимость участия в игре - 50 рублей с человека. При покупке билета на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 45 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3452) 46-49-63. По этому же номеру можно задать возникшие о мероприятии вопросы. Возрастная категория 6+