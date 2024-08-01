Всероссийские юнармейские игры пройдут в Тюмени

С 6 по 8 августа в Тюменской области пройдут Всероссийские юнармейские военно-спортивные игры "Без права на ошибку". Событие примут Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и учебный полигон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

150 жителей и гостей региона 14-17 лет в составе команд поборются за звание победителя и главный приз - кубок Всероссийских игр. Их ожидают три насыщенных дня и два блока испытаний.

6 августа в 15:30 на территории центра "Аванпост" состоится теоретический блок испытаний. Участники сдадут тесты по основам военной службы, в них будут вопросы по тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовкам, общевоинскому уставу. Вторая часть первого блока - решение ситуационных задач во время марш-броска с элементами огневой подготовки на полигоне ТВВИКУ.

В практическом блоке команды ожидает последовательное прохождение этапа в формате забегов. Всего точек с заданиями будет пять: огневая подготовка: снаряжение магазина патронами, метание гранаты на точность и дальность; инженерная подготовка: обнаружение мин, проделывание прохода в минно-взрывных заграждениях, использование учебных инженерных боеприпасов; беспилотники: управление квадрокоптером, осуществление видеосъемки с воздуха, взлет/посадка/маневрирование; первая медпомощь: оказание помощи при различных видах ранений, эвакуация раненого в безопасную зону; тактическая подготовка: штурм укреплений противника, отход, наступление, маневры огнем, целеуказание, составление карточки огня.

Лучшие команды объявят на торжественном закрытии мероприятия. Оно состоится на полигоне ТВВИКУ 8 августа в 15:30.