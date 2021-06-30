ДК "Орфей" приглашает отметить День семьи, любви

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

ДК "Орфей" подготовил праздничную программу в честь Дня семьи, любви и верности. Организаторы ждут гостей на уличной площади ДК "Орфей", по адресу ул. 70 лет Октября, 5в, 7 июля. Вход свободный.

Концертная программа "Любви и верности желаем!" в исполнении Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова и солистов ЦКиТ "Тюмень" начнется в 18:00.

Развлекательная программа "Россия начинается с семьи" стартует в 19:00. На ней тюменцев ждут интерактивные развлекательные площадки и мастер-классы для детей и взрослых.