В ГИБДД рассказали о предоставлении услуг в праздники

В предстоящие выходные дни госуслуги по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений подразделениями ГИБДД Тюменской области будут осуществляться 12 июня в течение полного рабочего дня, 13 и 14 июня — выходной.

"Ежедневно только в Тюмени по линии ГИБДД более 600 граждан получают государственные услуги по регистрации транспорта, получению водительских удостоверений, сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения. Удобнее всего записаться для получения нужной госуслуги через единый портал государственных услуг", — отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.