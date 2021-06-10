День России в Тюмени начнут праздновать в пятницу

Праздничные программы, посвященные Дню России, в Тюмени стартуют 11 июня. Афиша мероприятий и событий опубликована в группе "Тюмень - наш дом"

Начнут праздничный марафон библиотеки. Детей ждут в 11:00 в ЦГБ (ул. Луначарского, 51/3) на quiz-игру "Россия – Родина моя!" и в библиотеке на улице Пермякова, 6а/1 на интерактивное путешествие "Родина моя, нет тебя прекрасней!" В 13:00 в библиотеке на ул. Маршала Захарова, 5/3 запланирован час открытий "Чудеса России".

В сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2) в 15:00 начнется детская программа "Россия – все мы: и ты, и я", а в 16:30 - концерт "Россия – наш общий дом".

В 17:00 на площадке в районе дома №24 по ул. Малышева, 24 с концертной программой "Моя Россия" выступят Тюменский духовой оркестр и солисты ЦКиТ "Тюмень" Анастасия Русанова и Евгений Петропавловский. В 18:00 здесь же выступят коллективы Дома культуры и творчества "Торфяник". Гостей ждут игры и подарки от ведущих, интерактивные площадки, аквагрим для детей и взрослых, выставки тюменских мастеров-ремесленников.

В 18:00 на площади у ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5-в) начнется концертная программа "С любовью к России!" с участием ТОРНИ им. Л.Ф. Беззубова и с олистами оркестра Натальи Малаенко и Михаила Шепеленко. В 19:00 - программа "Россия, родина моя!" с концертными номерами, интерактивом, мастер-классом по изготовлению поздравительной открытки.

Подробнее о программе и возрастных ограничениях здесь.