В Тюмени планируют провести фестиваль "Мост дружбы"

В День России в 28 раз будет проходить областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы". Более 20 национальных подворий, интерактивная развлекательная программа, народные игры, конкурсы, обучение элементам национальных танцев, презентация национальных кухонь ждут гостей праздника на площади 40-летия Тюмени.

Празднование начнется с хорового исполнения гимна России в 12:00, а затем продолжится концертная программа из более 50 творческих номеров. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах в "Ремесленной мастерской народов Тюменской области" и ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества.

Празднование Дня России продолжится флешмобом "Гармони Тюмени играют". Виртуозный музыкант, лауреат международных премий Павел Уханов и солистка группы "GармоньDrive" Наталья Николаева в 18 часов исполнят для жителей Тюмени любимые народные и военные песни, русские инструментальные наигрыши в современной обработке.