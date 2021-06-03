В Тюмени пройдут соревнования среди ориентировщиков

Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

В Тюмени на этих выходных, 5 и 6 июня, пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию.

Открытие состоится 5 июня в 10 часов в лесопарке "Гилевская роща". Спортсмены выйдут на дистанцию "кросс-спринт". Это короткая трасса с небольшим количеством контрольных пунктов. Среднее время прохождения составляет 15 минут.

6 июня местом проведения второй дисциплины "кросс-классика" станет экопарк "Затюменский". На длинную сложную дистанцию с большим количеством контрольных пунктов ориентировщики выйдут в 10 часов. Примерное время прохождения всех точек составит 30–40 минут.

Участники областного первенства выступят по возрастным категориям: мальчики и девочки до 12 лет и до 13 лет, юноши и девушки до 15 лет и до 17 лет. На чемпионате свое мастерство в ориентировании на местности продемонстрируют спортсмены в возрасте от 21 года и старше.

"На областных стартах выступят порядка 120 спортсменов. По результатам соревнований сформируем сборную команду, которая в конце месяца представит регион на чемпионате и первенстве Уральского Федерального округа. Традиционно на тюменские дистанции выйдут и ветераны спортивного ориентирования, многим из которых 50, 60 лет и больше. Они выступят вне общего зачета", — прокомментировал председатель федерации спортивного ориентирования Тюменской области Леонид Кобелев.