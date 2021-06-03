Тюменские водители стали вдвое чаще превышать скорость

Более 360 тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения в этом году выявлено камерами фотовидеофиксации на дорогах Тюменской области. 287 тысяч нарушений — превышение скоростного режима, в целом это в два раза больше прошлогодних показателей.

"Сотрудников ГИБДД тревожит опасность превышения скоростных порогов на большие величины. В этом году 236 раз автомобилисты превысили скорость более чем на 80 км в час, это в 4 раза больше, чем в 2020 году", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

1728 раз превышение составило от 60 до 80 км в час, ранее было 292 нарушения, более 15 тысяч раз камеры фиксировали превышение скорости на величину от 40 до 60 км в час, это в 5 раз чаще, чем в минувшем году.