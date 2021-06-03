Тюменские водители стали вдвое чаще превышать скорость

Более 360 тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения в этом году выявлено камерами фотовидеофиксации на дорогах Тюменской области. 287 тысяч нарушений — превышение скоростного режима, в целом это в два раза больше прошлогодних показателей.
"Сотрудников ГИБДД тревожит опасность превышения скоростных порогов на большие величины. В этом году 236 раз автомобилисты превысили скорость более чем на 80 км в час, это в 4 раза больше, чем в 2020 году", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
1728 раз превышение составило от 60 до 80 км в час, ранее было 292 нарушения, более 15 тысяч раз камеры фиксировали превышение скорости на величину от 40 до 60 км в час, это в 5 раз чаще, чем в минувшем году.
"Все это объясняет резкий рост, более чем на 46%, ДТП из-за несоответствия скорости конкретным дорожным условиям. В 206 ДТП погибли 8 человек и 264 человека травмированы, — отмечают в ГИБДД. — Мы призываем автомобилистов к безопасному выбору скорости на дорогах, позволяющему в случае нештатных ситуаций успеть принять правильное решение и предпринять нужный маневр для исключения аварийной ситуации".
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