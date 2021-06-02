Детская уличная площадка "Лето с пользой" начнет работу в Тюмени

Фото: пресс-служба ТМПО

Музей "Городская Дума" приглашает детей и их родителей принять участие в увлекательной уличной игровой программе. С 5 июня в городе начнет работу площадка "Лето с пользой", на которой каждый летний месяц тюменцев будет ждать новое интересное мероприятие.

В июне гости музея отправятся в "Путешествие mix". Переходя от станции к станции, ребята узнают о знаковых событиях города, страны и мира в занимательной форме. Вместе с профессором Снимкиным и Ученой Совой юные тюменцы посоревнуются в подвижных играх, а также знании мультфильмов и сказок. Темой июля станет "Сюрприз для города детства", а в августе ребят ждёт "День удивительных открытий".

Музей "Городская Дума" расположен по адресу: ул. Ленина, 2. Уличная игровая площадка будет работать каждую субботу и воскресенье с 15:00 в течение всего лета. Продолжительность мероприятий - 60 минут. Участие бесплатно! Возрастная категория 0+, приглашаются дети в возрасте от 5 до 9 лет. Подробнее по телефону: +7 (3452) 46-11-59.