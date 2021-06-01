Выставочный проект "Прогулки по Тюмени" открывается в музейном комплексе им. Словцова

Фото: пресс-служба ТМПО

С 1 июня по 29 августа в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) работает выставочный проект "Прогулки по Тюмени".

В 2021 году город Тюмень – административный центр Тюменской области – отмечает 435-летний юбилей. У столицы области удивительная история: город был заложен как форпост освоения Сибири и за несколько веков превратился в современный мегаполис. Сегодня это индустриальный, деловой центр, город науки, культуры и спорта.

Каким был наш город в прошлом? Как выглядели его улицы и площади? Как изменилась его живописная панорама, архитектурный облик, характер сегодня? Каким он станет он в будущем?

Выставочный проект "Прогулки по Тюмени" объединяет художников нескольких поколений, различных стилистических и жанровых ориентаций. В одном пространстве взаимодействуют и дополняют друг с друга произведения традиционные и новаторские, формируя представление о динамическом движении, связи исторических эпох.

Визуальный художественный ряд образов прошлого, бережно зафиксирован художниками ХХ века.

Работы И. Котовщикова, А. Митинского, А. Галкина вошли в золотой фонд художественной летописи Тюмени. Настоящее время, динамика быстро растущего, энергично меняющегося города, представлена работами молодых художников М. Волковой, А. Егорова, А. Долгих. Тюмень будущего представлена в виде эскизов и макетов улиц, кварталов, памятников архитектуры города. Каждое отдельное здание не существует само по себе, оно формирует культурный ландшафт, неповторимое лицо города.

На выставке представлены экспонаты из фондов ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" и привлеченных фондов. Подробности можно уточнить по телефону: 45-35-90. Возрастная категория 0+