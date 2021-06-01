Детский хор "Зоренька" достойно представил регион на Всероссийском конкурсе

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Детский хор народной песни "Зоренька" Дома культуры "Орфей" завоевал звание лауреата 3 степени на IV Всероссийском конкурсе солистов и ансамблей народной культуры "Сибирская частушка".

Коллектив выступил в номинации народный вокал (ансамбли, любители) в возрастной группе от 8 до 11 лет. Руководителю детского хора Любови Желонкиной вручили благодарственное письмо за подготовку и участие конкурсантов, профессионализм и большую работу, способствующую развитию народного исполнительского искусства.

ДК "Орфей" от всей души поздравляет коллектив и его руководителя с достойными результатами и желает дальнейших творческих побед.