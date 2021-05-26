Названы имена победителей II регионального онлайн фестиваля-конкурса среди талантливых детей "Юность Тюмени"

16:00 26 мая 2021
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Фото: ДНК "Строитель"

540 учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования, культуры и искусства Тюменской области смогли принять участие во II региональном онлайн фестивале-конкурсе среди талантливых детей "Юность Тюмени".

Информация об этом содержится на официальном сайте Дворца национальных культур "Строитель". Конкурс проводился в целях реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Члены жюри оценили выступления участников фестиваля по видеоматериалам, предоставленным в оргкомитет, в возрастных категориях от 5 до 17 лет, согласно номинациям:

1. Исполнительское искусство.

2. Хореография.

3. Художественное слово.

4. Вокальное исполнение.

5. Народное пение.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке

Теги: дети , ДНК Строитель , конкурсы , культура , фестивали
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