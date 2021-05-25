В Тюмени открывается выставка "ИЗОтерия"

Фото: пресс-служба ТМПО

В музейном комплексе им. Словцова с 25 мая по 29 августа работает выставочный проект "ИЗОтерия", демонстрирующий зрителю работы тюменской художницы Алены Изотовой.

Алёна Анатольевна Изотова, тюменский художник-дизайнер-стилист. Родилась 6 января 1970 г. в селе Черемшанка Ишимского района Тюменской области. Окончила художественную школу им. Митинского в Тюмени. В 1995 г. получила диплом отделения декоративно-оформительского искусства Московского Заочного народного университета искусств.

В 2005 г. окончила художественно-графическое отделение Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева по специализации "Графика". Ежегодно участвует в городских художественных выставках и выставках прикладного искусства. С 2007 г. создает картины в эксклюзивной технике неогобелен. Работы художницы находятся в частных коллекциях России, Англии, Испании, Германии, Швейцарии, Сербии, Польши.

Главные темы работ, представленных на выставке – окружающее пространство и природа, выраженные через призму неповторимого, взгляда художницы, реализованного в авторской разработке – технике неогобелена. Материал, используемый для создания неогобеленов, – акриловая пряжа. Она отличается прочностью, лёгкостью, объемом. Пряжа для художника сродни краскам, а нитки воплощают живой материал, из которого рождаются необычные объекты искусства.

Произведения построены по декоративному принципу, на ритмическом сопоставлении мотивов и форм, существующих в пространстве. Проявляя незаурядное мастерство композиции и тонкое чувство колорита, автор достигает выразительности и цельности художественного произведения. Алёна Изотова обладает декоративным дарованием, воспринимая образ и формируя его в эмоциональной тональности, в насыщенной гамме красок. Композиции неогобеленов построены в свободной манере, им присущи обилие декоративных форм, динамика цвета, проработка художественного содержания.

Основу работ составляют эзотерические свойства цвета в сочетании с фактурой нити. Произведения выделяются сложностью и тщательностью технического исполнения. Сюжет каждой работы сопровождается множеством изобразительных деталей, каждая из них не просто служит украшением произведения, а имеет внутренний смысл, связанный с главным мотивом. Декоративные натюрморты и пейзажи – одни из излюбленных направлений творчества Алены Изотовой. В них автор демонстрирует умение тонко уловить декоративную структуру каждого предмета, выявить красоту его форм, почувствовать их характер.

Музейный комплекс им. Словцова расположен в Тюмени по адресу: ул. Советская, 63. Выставочный проект "ИЗОтерия" находится на лестнице Б и работает в рамках проекта "Наверх с художником". Вход на выставку свободный! Возрастная категория 0+