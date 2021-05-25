Геннадий Чеботарев поделился мнением о присвоении городу почетного статуса

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении нескольким городам звания "Город трудовой доблести". В их числе и Тюмень.

"Члены Общественной палаты Тюменской области изначально принимали самое активное участие в продвижении этой инициативы. Нас поддержали и Тюменская городская дума, и областная дума, и все жители города. Что для меня и для наших активистов значит присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести"? У нас в городе есть памятники, олицетворяющие трудовой подвиг Тюмени, например, торпедному катеру, который выпускали рабочие Тюменского судостроительного завода, памятники предприятиям, которые выпускали планеры, мотоциклы, снаряды. Наконец, я президент Тюменского государственного университета, один из корпусов которого — бывший госпиталь, в котором красноармейцы получали квалифицированную медицинскую помощь, и более 85 процентов раненых бойцов после лечения вновь уходили на фронт. За этот вклад инициатива тюменцев была поддержана самим Президентом. Члены ОП Тюменской области поздравляют всех жителей и всех тех, кто активно ратовал за присвоение городу этого звания", - поделился председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.