Важен ли настрой мамы перед детским садом?

Фото: детский центр "Ступеньки"

Летом родители все чаще задумываются отдать ребенка в детский сад. Новый шаг страшен не только для детей, но и для взрослых. Какую роль играет готовность мамы отпустить ребенка в новую для него среду?

Педагог-психолог детского центра "Ступеньки" Ксения Черкашина знает из рабочей практики, как важно взрослым быть готовым отправить ребенка в детский сад.

Однажды к Ксении Владимировне на консультацию пришла мама с 3-летним ребенком. Мальчик ходил в детский сад на протяжении трех недель. Все это время он с трудом расставался с мамой, плакал, не хотел общаться с детьми и заниматься.

В ходе консультации специалист выяснила, что причина детских истерик кроется в неготовности мамы отпустить ребенка в детсад. Молодая женщина постоянно волновалась и тревожилась за сына. Все ее волнение передалось новоиспеченному воспитаннику.

"От уверенности и настроя мамы зависит и настроение ребенка. Например, если мама позитивно относится к новому жизненному шагу своего чада: "Моему ребенку в детском саду будет хорошо, он будет играть и развиваться. Я хочу, чтобы мой ребенок пошел в детский сад и т.п.", то так оно и будет. Спокойствие мамы помогает ребенку легче пройти адаптацию", - отмечает Ксения Черкашина.

Отметим, для работы с адаптацией лучше всего подходят техники арт-терапии и сказкотерапии. С детками старше 3 лет педагог-психолог вместе проигрывает сказки с помощью специальных кукол и игрушек. Многообразие игрушек и материалов делает процесс занятий более продуктивным и интересным для ребенка. К этому еще добавляется игра, в процессе нее ребенок лучше привыкает к новому месту и специалисту. В игре он раскрывается и может рассказать, что его беспокоит.

В данном случае Ксения Владимировна вела работу не только с ребенком, но и с мамой. В процессе индивидуальной работы у ребенка наблюдалась положительная динамика. Маленькими шажками сын, мама и специалист находили полезные и интересные занятия в детском саду. Через некоторое время ребенок начал ходить в детский сад с хорошим настроением. Мальчик стал активно проявлять интерес на занятиях и нашел себе друзей.

У любой подобной истории может быть позитивный финал. Педагог-психолог Ксения Черкашина готова решить трудности ваших детей. Записывайтесь на индивидуальную консультацию психолога для детей до 3 лет и их родителей. Возможна подготовка письменного заключения. Запись по телефону +7 (3452) 500-908 или на сайте.