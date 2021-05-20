ТюмГУ вошел в топ-10 университетов России по биологии

Фото: страница ректора ТюмГУ Ивана Романчука в социальной сети "ВКонтакте"

Тюменский государственный университет занимает лидирующие позиции в области биологических исследований. Вуз демонстрирует высокие показатели сразу в нескольких рейтингах, включая международные.

Согласно результатам Предметного национального агрегированного рейтинга тюменский госуниверситет вошел в топ-10 премьер-лиги российских вузов в предметной области "Биологические науки".

По данным международного рейтинга U.S.News & World Report, в сфере наук о растениях и животных ТюмГУ входит в топ-500 университетов мира и в топ-3 вузов России вместе с МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ.

Высокий уровень биологических исследований в ТюмГУ демонстрирует и комплексный балл публикационной результативности, используемый Министерством науки и высшего образования России для оценки деятельности научных организаций (5 место по России в 2020 году).

"Тюменский государственный университет осознано сделал ставку на развитие наук о жизни и окружающей среде, которые интегрируют в себе знания из областей естественных наук и математики, привлекают инженерные подходы и современные методы информационных технологий. Биологическая безопасность человека, животных и растений, состояние окружающей среды в условиях глобальных изменений, в том числе в Арктике – острейшие вызовы современности, в поисках ответов на которые совместно работают наши учёные и студенты", - отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Исследованиями в данных областях в ТюмГУ занимаются в Институте биологии, Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов, а также во взаимодействии с науками о человеке и обществе – в Школе перспективных исследований (SAS) и других подразделениях университета.

Добавим, что также в первую лигу предметных областей, представленных в Тюменском государственном университете, в Предметном национальном агрегированном рейтинге входят экономика и управление, социология, политические науки и регионоведение, образование и педагогические науки, физкультуры и спорта, языкознание и литературоведение, история и археология, а также науки и о Земле.