Музей "Дом Машарова" поведает тюменцам историю великих земляков

Каждую неделю с четверга по воскресенье музей "Дом Машарова" приглашает тюменцев и гостей города на увлекательную экскурсию "Знай наших", посвященную людям, оставившим значимый след в истории и развитии лучшего города земли.

Во второй половине XIX века Тюмень была небольшим уездным городом. Через наш город проходили купцы со всей России, здесь же основались те, чьими силами Тюмень набирала свой статус, развиваясь ускоренными темпами. Купцы, промышленники, архитекторы делали жизнь своих земляков лучше, трудясь на благо города.

И сегодня такие имена как Андрей Иванович Текутьев, Николай Дмитриевич Машаров, Константин Павлович Чакин и многие другие вызывают гордость у нас, современных тюменцев. Узнать больше о жизни этих великих людей можно на экскурсии "Знай наших" в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24).

Экскурсии проводятся для групп до пяти человек, стоимость участия 250 рублей с человека (при покупке билетов онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 235 рублей с человека). Дополнительная информация доступна по телефону: 8 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 6+