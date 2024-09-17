В Тюмени, Салехарде и Ханты-Мансийске пройдет День открытых дверей Банка России

Экскурсии, лекции и мастер-классы пройдут 28 сентября. Гости узнают интересные факты из истории денег, о том, как работают безналичные платежи и зачем нужен цифровой рубль.

Каждый сможет попробовать себя в качестве кассира и сфотографироваться в кабинете управляющего конца XIX века.

В тюменском отделении Банка России на экскурсии по музейной экспозиции эксперт расскажет об истории создания Государственного банка Российской Империи, когда появились первые чеканные деньги и какие монеты в царской России называли червонцами. Посетители увидят пластиковые монеты необычной формы и самую большую банкноту в мире.

В расчетно-кассовых центрах в Салехарде и Ханты-Мансийске можно узнать о прошлом, настоящем и будущем российских денег: когда появились первые ассигнации в России и что было изображено на советской купюре в 10 червонцев, чему посвящены памятные банкноты Банка России и когда мы начнем пользоваться цифровыми рублями.

В интерактивной программе "Что нужно знать о российских деньгах" кассиры покажут, как работают современные счетно-сортировальные машины и расскажут о модернизированных банкнотах номиналом 100 и 5000 рублей. Гости смогут сами пересчитать монеты на специальном оборудовании и определить подлинность банкноты с помощью микроскопа.

Мероприятия пройдут с 10:00 до 18:00. Для посещения необходима предварительная запись.