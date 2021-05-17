Опыт тюменцев по работе с семьями и детьми готовы перенять другие регионы

12-14 мая в областном центре "Семья" прошла профессиональная стажировочная площадка для представителей органов власти, местного самоуправления, исполнителей программ, комплексов мер и проектов в сфере социального обслуживания, образования, здравоохранения с Омской, Челябинской, Саратовской, Архангельской, Кемеровской, Новгородской областей, ХМАО, республики Алтай, Иркутской и Калужской областей.

Тюменская система социальной работы доказала свою эффективность, в регионе реализуются инновационные проекты в интересах семей и детей, поэтому именно Тюмень выбрана местом проведения стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ежегодно принимает специалистов социальной сферы со всей страны.

В регионе работает социальная служба "Семейная диспетчерская" — единая система оперативного реагирования и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, позволяющая в режиме онлайн координировать индивидуальную профилактическую работу с ребенком и семьей.

Участники обсуждали организацию комплексной поддержки семей и повышение доступности предоставления социальных услуг населению на примере применяемых в Тюменской области инструментов и реализуемых проектов. Специалисты освоили практики и технологии для обеспечения качественной деятельности специалистов, работающих в сфере социального обслуживания, ознакомились с апробированными в регионе эффективными подходами межведомственного взаимодействия в вопросах сопровождения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

"Встреча с коллегами подарила большой объем знаний и оставила массу ярких впечатлений. Мы отработали на практике социально-психологическое сопровождение и восстановление несовершенных жертв насилия, получили уникальный опыт и взяли на вооружение практики и проекты, которые использует Региональный центр "Семья", — поделилась впечатлениями участница стажировки Оксана Кондрух из Алтайского края.