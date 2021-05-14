В "Конторе пароходства" устроят ночные перформансы

15 мая в мультицентре "Контора пароходства" с 21:00 до 02:00 состоится "Ночь "Конторы"". Событие приурочено к Международному дню музеев и пройдет под слоганом "История + искусство + технологии".

Гостей приглашают в интерактивные зоны и зоны с дополненной реальностью, на перформансы, историческую выставку и выставку современного искусства, показ короткометражных фильмов. Перформансы представят группа Koja, Ольга Зубова, Мария Карпович, Леонид Курашов, Александр Лазов, Евгений Проводенко, Тимофей Трифонов, Игнат Логачев и проект GGRRAAIINN. На веранде второго этажа можно будет подкрепиться бургерами и кофе. Регистрация на участие по ссылке.

Руководитель отдела поддержки сообществ Ирина Вадачкория:

Что такое Ночь "Конторы"? Это фантазия нашей команды на тему того, как живет "Контора пароходства" после закрытия. О чём она думает? О своей истории, об искусстве и новых технологиях. Мы подготовили разные варианты активностей и приглашаем зрителей пофантазировать вместе с нами.

В холле первого этажа с 21:00 до 02:00 можно будет побродить по интерактивной выставке "История Конторы", поиграть с дополненной реальностью и подглядеть за посетителями "Конторы пароходства" через камеры наблюдения.

В холле второго этажа с 21:00 до 01:00 посетители смогут раскрасить работу тюменской художницы Александры Жерновой неоновыми красками. С 21:00 до 02:00 там же будет проходить аудиовизуальный перформанс Ольги Зубовой, Марии Карпович и Леонида Курашова, а также действовать фотозона со световой стеной.

В малом зале пройдет две сессии интерактивного перформанса-инсталляции группы Koja "Контораколмакова — чувство целого" в 21:00-22:00 и 23:00-00:00.

В большом зале с 21:00 до 00:00 будут показывать игровые короткометражные фильмы. А с 00:00 до 01:00 там пройдет аудиовизуальный перформанс Live A/V, который совместит электронную музыку и генеративную графику.

В выставочном пространстве с 21:00 до 02:00 гостей ждет выставка тюменских художников "Утопия для синтезатора в теплых тонах". А с 22:00 до 23:00 пройдет ее закрытие, на котором проект GGRRAAIINN будет играть электронную музыку.

Ночь "Конторы" пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, гостей просят не забыть взять маски.