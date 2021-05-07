ТОП мероприятий для студентов Тюмени на ближайшую неделю

Выставка "Куклы мира" (0+)

На выставке представлено около 250 кукол более чем из 100 стран мира. Выставка открывает посетителям музея яркий, разнообразный мир кукол разных народов, обращая внимание на то, что, несмотря на различия, всех людей на земле объединяют невидимые культурные связи. Все куклы являются частью коллекции Натальи Гончаренко.

Подробности по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

Когда: до 30 июня

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18)

Стоимость: 150 рублей (взрослый билет), 100 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров)

Всероссийский конкурс комиксов "Хранители истории" (6+)

АНО ИНИ "Технополис" приглашает всех желающих принять участие творческом конкурсе комиксов "Хранители истории", который проводится в рамках Историко-образовательного проекта "Сибирский капитал". Можно собрать команду, а можно принять участие индивидуально. Комикс выйдет тиражом 1000 экземпляров, которые будут переданы в школы, библиотеки, музейные комплексы и досуговые организации Тюменской области. Не упустите шанс вписать свои имена в историю Сибири!

Когда: приём заявок до 1 июня

Где: подробная информация здесь

Приём заявок на форум уральской молодежи "Утро – 2021" (18+)

Тюменцев приглашают принять участие в форуме уральской молодежи "Утро - 2021". Подать заявку может любой желающий от 18 до 35 лет. Форум пройдет с 3 по 9 июля в Салехарде.

Когда: до 31 мая

Где: регистрация

Выставка "О, Гавана! Транзит…" (0+)

В Музейном комплексе имени И.Я. Словцова открылась уникальная художественная экспозиция, посвящённая 500-летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба. Выставка "О, Гавана! Транзит…" является трансконтинентальным художественно-просветительским проектом. На выставке представлено 100 картин и предметов, созданных за всю историю дружественных отношений между странами. Темы произведений разнообразны: от пафоса революции, кубинских пейзажей и карнавала до портретов выдающихся деятелей Кубы.

Подробнее о выставке можно узнать по телефону: 45-35-90.

Когда: по 23 мая

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Стоимость: 150 рублей; льготным категориям граждан вход свободный

Сбор заявок на участие в областном студенческом форуме (16+)

Есть крутая идея, и ты хочешь её реализовать, но не знаешь как? 22 мая стань участником Областного студенческого форума и выполни всего 3 действия: подай заявку; защити свой проект перед экспертами; получи возможность реализации. Для тех, у кого нет опыта в написании проектов, но есть желание научиться, мы приготовили отдельное направление, где каждый сможет узнать о создании и реализации проектов с нуля! Мощные спикеры уже ждут тебя, чтобы научить основам написания и способам реализации проектов! Не упусти свой шанс!

Регистрация по ссылке

Когда: сбор заявок открыт до 18 мая.

Где: центр молодежных инициатив ТИУ, ул. Мельникайте,72, корп. 1

Выставка "Утопия для синтезатора в теплых тонах" (12+)

Современный человек тонет в обилии информации. Поразмышляй об этом на новой выставке "Утопия для синтезатора в теплых тонах". Заодно прими участие в смелом эксперименте — расстанься с телефоном и побудь один на один с искусством. Запоминай ощущения — в конце сеанса мы попросим тебя ими поделиться.

Когда: по 15 мая включительно с 11:00 до 21:00 без выходных

Где: мультицентр "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр 1)

Стоимость: 250 рублей, для студентов и пенсионеров — 100. О том, как получить скидку, расскажет администратор на первом этаже.

Спектакль "Олеся" (12+)

Легенда о любви в двух действиях. Автор - Александр Куприн. Режиссер – Олеся Невмержицкая. Яркая и драматичная история любви и расплаты за нее. В Полесье, в глуши скучает и томится вдали от Петербурга Иван Тимофеевич. Много тайн хранят полесские жители, и одна из них об изгнанницах – старухе Мануйлихе и ее внучке Олесе, колдуньях, живущих в лесу среди болот. Встреча Ивана и Олеси случайна, как, наверное, случайны и сами чувства, возникшие между ними. И беспощадный Рок взимает с героев страшную плату за любовь. Это мистическая история любви, у которой нет продолжения. Есть только один миг любви – колдовской, опьяняющей, сжигающей дотла. Миг, который помнишь всю жизнь!

Когда: 11 мая в 19:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 300 – 800 рублей

Концерт The Hatters (Шляпники) (18+)

Шляпники приедут в Тюмень с самыми хитовыми и лучшими песнями! У вас появится отличная возможность увидеть и услышать в живую популярных музыкантов и оценить по достоинству бешеную энергетику ребят.

Билеты - здесь.

Когда: 11 мая в 19:00

Где: клуб "Дом культуры", ул. Горького, 44/3

Стоимость: 1500 - 2300 рублей

Вебинар "Защитите личные данные в интернете" (12+)

На вебинаре речь пойдет о том, насколько опасно размещать в сети слишком много информации о себе (свои личные данные, фотографии документов и др.), как этой информацией могут воспользоваться злоумышленники, о проблеме овершеринга и сколько стоят данные в интернете, как защитить свой аккаунт и не допустить утечку данных в сеть.

Регистрация

Когда: 12 мая в 16:00

Где: онлайн

Бесплатно

Спектакль "Шукшин, мон амур" (12+)

Оптимистическая трагедия без оркестра. Спектакль по рассказам Василия Шукшина: "Жена мужа в Париж провожала", "Хозяин бани и огорода", "Микроскоп", "Вань, ты как здесь?!". Режиссер-постановщик – Алексей Южаков. Большая трагедия маленького человека, или можно ли вывести деревню из человека, если из деревни его уже, в принципе, вывезли. Насколько же сложной может быть судьба простого человека? Китч высочайшей пробы о русской душе, честный разговор по душам с душевными людьми.

Когда: 12 мая в 19:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 300 - 1000 рублей

Классический Национальный Русский балет "Лебединое озеро" (6+)

Классический Национальный Русский балет п/р Александра Бутримовича представляет балет в двух действиях "Лебединое озеро". Подробности и билеты

Когда: 12 мая в 19:00

Где: ДК "Железнодорожник", ул. Первомайская, 5

Стоимость: 1000 – 2200 рублей

Лига КВН "Тюмень". Планета КВН: 60 лет – полет нормальный!" (12+)

Студенты встретятся в четвертьфинале Лиги КВН "Тюмень" 30-го юбилейного сезона Тюменского Клуба Веселых и Находчивых. Девиз сезона - ровесника первого полета человека в космос: "Планета КВН: 60 лет - полет нормальный!".

Билеты

Когда: 12 мая в 19.00

Где: дворец творчества и спорта "Пионер", ул. Челюскинцев, 46

Стоимость: 100 – 150 рублей

Спектакль "Новеченто (1900-й)" (16+)

Легенда о пианисте. Автор - Алессандро Барикко. Режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин. В первый день XX века на пароходе "Вирджиния", в ящике из-под лимонов был найден младенец. Мальчика назвали Дэнни Будман Т.Д. Лемон Новеченто. Он рос и проводил свою жизнь на этом огромном океанском лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой, и никогда не сходил на берег. Там же чудесным образом Дэнни научился играть на рояле, стал блестящим виртуозом и развлекал публику вместе с ресторанным оркестром. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду.

Когда: 13 мая в 19:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 300 – 1000 рублей

Спектакль "Угонщица" (16+)

В одном из местных изданий вышла статья о том, как две пенсионерки угнали трамвай из депо и вывели его на маршрут. Одна вела трамвай, вторая продавала билеты. Собрав за "смену" приличную сумму они бросили угнанный трамвай, купили спиртные напитки и пирожки на закуску. После чего продолжили радоваться жизни в одном из дворов, где их и схватила полиция. Эту заметку и прочитали героини пьесы "Угонщица". И когда они узнают, что новость об угоне трамвая оказалась фейком и чьей-то шуткой... Они решают взаправду угнать трамвай! Тем паче, что в прошлом обе они работали в трамвайном депо. Получилось у них или нет, и как это было? Это вы узнаете, посмотрев спектакль! Режиссер, художник-постановщик – Денис Рекало.

Когда: 13 мая в 19:00

Где: Молодежный театр имени В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 250 – 600 рублей

Лекция "Современный танец как lifestyle" (16+)

Серьезные хореографы все чаще присваивают себе поп-культуру, тиражируя форматы и образы глэм-вечеринок, светских показов, реклам и клипов: Сиди Ларби Шеркауи ставит для Бейонсе, а Уэйн Макгрегор для COS. По мнению Михаила Ямпольского, эта практика говорит о том, что "культура начинает эволюционировать в сторону смешения искусства с повседневностью", а "экономика … вбирать в себя, помимо искусства, моду, изысканную дорогую еду, все то, что принято называть стилем жизни — life style". Так и меняется культурное пространство в современном европейском танце, для которого "рынок престижных ценностей" становится новой площадкой для коммуникаций в искусстве.

Регистрация

Когда: 13 мая в 19:30

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Stand up Руслан Мухтаров (18+)

Руслан – победитель шоу "Русские не смеются", "Рассмеши комика" и "Стрим Стендап", участник шоу "Открытый микрофон" на ТНТ, "Comedy Баттл" на ТНТ и "Смех без правил".

Билеты

Когда: 13 мая в 20:00

Где: клуб "Дом культуры", ул. Горького, 44/3

Стоимость: 500 рублей

Лекция "Выйди и зайди нормально" (16+)

Лекция о партиципаторном театре — искусстве, которое предлагает свободу выбора. Зачем художники "открывают" свои работы для зрительского участия? Как устроены современные цифровые, иммерсивные и сайт-специфические театральные проекты? И почему это может быть интересно нам, зрителям?

Регистрация

Когда: 14 мая в 13:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Лекция "Вы просто завидуете моему реактивному ранцу" (16+)

Как в комиксе можно рассказывать о событиях Второй мировой войны? Какие стратегии выбирают авторы для автобиографических работ? Почему комикс — отдельный вид искусства? Какие существуют спектакли по графическим романам? Об этом мы поговорим на лекции о комиксах для тех, кто предпочитает настоящую литературу.

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Когда: 14 мая в 16:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Спектакль "Это Тюмень, детка!" (16+)

По материалам книги И. Емельянова "Тюмень с улыбкой". Из Тюмени с любовью – именно так можно охарактеризовать спектакль, поставленный о городе и с любовью к нему. Легкий и познавательный спектакль – череда смешных и трогательных сценок, баек, рассказанных тремя вечно живущими в Тюмени бабушками. В главных ролях: заслуженный артист РФ Леонид Окунев, заслуженный артист РФ Алексей Шлямин, Андрей Захаренко.

Когда: 14 мая в 19:00

Где: Молодежный театр имени В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 500 рублей

Большой концерт Нигатива в Тюмени (16+)

14 мая в Тюмени состоится концерт легенды российского рэпа Нигатива (ex-Триада)! В программе - лучшие песни, проверенные временем хиты + новинки. Фото и автографы гарантированы со всеми желающими после концерта!

Билеты

Когда: 14 мая в 19:00

Где: "Дом Печати", ул. Осипенко 81

Стоимость: от 1000 рублей

Футбольные матчи (0+)

Игры ¼ финала плей-офф чемпионата России по мини-футболу среди команд Париматч-Суперлиги: МФК "Тюмень" первые встречи проведет на родной площадке. Билеты - в кассах СК "Центральный" (режим работы пн-пт – 11:00 -19:00, сб - вс – 12:00 – 18:00).

Когда: 14 мая в 19:00 в и 15 мая в 14:00

Где: СК "Центральный", ул. Орджоникидзе, 60/1

Стоимость: 100 – 250 рублей

Лекция "Цифровой театр: капитализм платформ" (16+)

Речь пойдет о цифровом театре и о том, зачем нужны технологические платформы в искусстве. Регистрация

Когда: 14 мая в 19:30

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Хореографический спектакль "Дракула". Театр "ЕВРОПА" (16+)

Театр Дмитрия Ефимова "ЕВРОПА" представляет 22-й проект за 22-летнюю историю Театра – хореографический спектакль "ДРАКУЛА" по мотивам всемирно известного романа Брэма Стокера. Это прочтение Дмитрия Ефимова, вдохновлённого книгами, фильмами и мюзиклами о вампирах. 80 танцоров "расскажут" совершенно новую историю Дракулы – свою версию жизни и любви героя. Главные роли исполняют: Александр Киселев и Виктория Ковалева.

Когда: 14, 15, 16, 17 мая в 20:00, 16 мая в 16:00, 18 мая в 19:00, 19 и 20 мая в 19:00 и в 22:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 100 - 2500 рублей

Весенний фестиваль "Велогон" (16+)

Тюменцев приглашают принять участие в весеннем фестивале "Велогон". Маршрут в одну сторону не более 25 км (грунтовая дорога), темп средний и ниже среднего 10–15 км/ч. Подробности и регистрация: https://vk.com/velogon72

Когда: 15 мая в 8:00

Где: парк "Затюменский", ул. Аккумуляторная, 15а

Участие бесплатное

parkrun Затюменский (16+)

Это пятикилометровый забег на время. Необходимо зарегистрироваться и взять с собой распечатанную копию своего штрих-кода. Если вы придёте без штрих-кода, ваш результат не будет учтён.

Справки: тел. 8 (912) 397-77-07

Когда: каждую субботу в 9.00

Где: парк Затюменский (ул. Оловянникова, 18, зона воркаут)

Стоимость: бесплатно

"Ночь музеев-2021" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (0+, 6+, 12+, 16+)

Только во время акции у вас появится возможность стать первокурсником Научно-исследовательского Института им. И.Я. Словцова, увидеть научные опыты, побывать в фотолаборатории, встретить жену городского архитектора, попробовать себя в роли перформеров, насладиться мелодиями виолончели, стать свидетелем необычных экспериментов, а также одними из первых посетить выставку современного искусства "Открытая коллекция" (г. Пермь) и многое другое.

Программа – по ссылке

Когда: 15 мая с 14:00 до 23:00

Где: музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. ул. Советская, 63

Стоимость: 100 – 500 рублей

Весенняя гармония. ДШИ "Гармония" (0+)

В программе - лучшие творческие коллективы и исполнители детской школы искусств "Гармония".

Когда: 15 мая в 15:00

Где: ДК "Нефтяник", ул. Осипенко, 1

Стоимость: 200 – 400 рублей

"Ночь музеев-2021" в Археологическом музее-заповеднике (0+, 6+, 12+, 16+)

15 мая в "Ночь музеев-2021" Археологический музей-заповедник на озере Андреевском превратится в Кафедру соединения времён! Только во время акции у вас появится возможность стать частью огромной научной лаборатории под отрытым небом. Под пристальным вниманием лучших умов на Андреевских озёрах удалось отыскать настоящий узел времени, где сходятся различные эпохи! Разгадать тайны, почувствовать себя настоящим ремесленником, научится владеть мечом, поучаствовать в удивительном обряде, а также исследовать древние тропы – всё это и не только ждёт Вас в эту НОЧЬ!

Программа – по ссылке

Когда: 15 мая с 16:00 до 23:00

Где: Археологический музей-заповедник на озере Андреевском, 23-ий км Ялуторовского тракта

Стоимость: 0 – 300 рублей

"Ночь музеев-2021" в историческом парке "Россия – моя история" (0+, 6+, 12+, 16+)

В эту ночь в Историческом парке вы можете увидеть целую историю развития науки и техники, а главное потрогать своими руками. Совершите путешествие от древнерусской кузни до современной робототехники всего за одну ночь! Но помните, что желающих будет много, поэтому лучше заранее приобрести билеты, чтобы успеть увидеть всю историю в эту ночь.

Программа

Когда: 15 мая с 16:00 до 00:00

Где: исторический парк "Россия – моя история", ул. Орджоникидзе, 47

Стоимость: 0 – 300 рублей

Спектакль "Поместье ворона" (18+)

Дон Нигро Мистический детектив. Классическая детективная история, в которой действуют пять женщин и только один мужчина. Сможет ли он разгадать загадочные убийства в этом странном доме или станет очередной жертвой? Удастся ли инспектору Раффингу разобраться в изощренных женских фантазиях? Чья логика, наконец, победит: мужская или женская? Берегитесь, инспектор Раффинг, с женщинами шутить крайне опасно! Режиссер-постановщик – Виталий Криницын.

Когда: 15 мая в 18:00

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 500 рублей

Прекрасное барокко: орган и контртенор (6+)

Исполнители: лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган) и финалист телевизионного конкурса "Большая опера" Михаил Широченко (контртенор, Москва). В программе – произведения Баха, Каччини, Скарлатти, Вивальди, Генделя.

Когда: 15 мая в 19:00

Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34

Стоимость: 500 рублей

Эпизод I. Фестиваль сестёр (16+)

Лекция о сёстрах в искусстве и перформативная игра. Старшие сёстры, театральные исследовательницы Маша Слоева и Алиса Балабекян находятся в процессе создания фестиваля сестёр. Фестиваля, на котором каждый сможет поделиться опытом сестринства или впервые его пережить. Главному событию предшествует серия эпизодов: встреч, лекций, воркшопов, которая определит его будущую форму.

Регистрация

Когда: 15 мая в 19:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Ночь "Конторы" (18+)

15 мая, в "Ночь музеев", "Контора пароходства" превратится в музей технологий, современного искусства и пространство перформативных практик. Ты станешь зрителем / участником аудиовизуальных и цифровых перформансов, подэнсишь под диджей-сет, раскрасишь картину местного художника, посмотришь короткометражки и сходишь на выставку.

Регистрация

Когда: 15 мая с 21:00 по 02:00

Где: мультицентр "Контора пароходства", ул. 25-го Октября, 23а, стр.1

Вход по регистрации

Спектакль "Сестрички" (12+)

СТЭМ "Зеркало", один из старейших самодеятельных театральных коллективов Тюмени, приглашает на спектакль, основанный на дневниковых записях Иры Балалыкиной, участницы Великой Отечественной войны, в 17 лет ушедшей на фронт санитаркой. Спектакль - это попытка словами самих участников Великой Отечественной рассказать о том, что война — это боль и смерть, что это огромный и тяжелый труд, что целое поколение советских людей уже никогда не вернется с той проклятой войны. В спектакле звучат стихи и проза русских, советских и российских поэтов и писателей: Марии Ватутиной, Евгения Шестакова, Арсения Тарковского, Фёдора Кравченко, Евгения Храмова, Юлии Друниной, Евгения Винокурова, Александра Гутина, Семёна Гудзенко, Бориса Слуцкого, Иона Дегена.

Когда: 16 мая в 12:00

Где: ДНК "Строитель", ул. Республики, 179

Стоимость: от 150 рублей

Мастер-классы по сальсе (12+)

В Тюмени состоятся мастер-классы по сальсе под открытым небом. Приглашаются все желающие обучиться этому жаркому танцу! Встречи проводит музейный комплекс совместно с танцевальной студией Натальи Строикиной "Мамасита" в рамках трансконтинентальной выставки "О, Гавана! Транзит...". Участники мастер-классов научатся базовым шагам и освоят несложную хореографию. Благодаря приобретению нового умения вы почувствуете себя увереннее, танец научит раскрепощенности, и ваша жизнь наверняка заиграет новыми красками. Приводить партнера на занятия не обязательно, однако можно приходить и парами.

Количество мест ограничено, обязательная предварительная запись по телефону: 45-35-90.

Когда: 16 и 23 мая в 14:00

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63, внутренний дворик

Вход свободный

Спектакль "Шесть блюд из одной курицы" (18+)

Автор - Г. Слуцки. Режиссер – Юрий Пронин. Авантюрная комедия по пьесе Ганны Слуцки , автора сценариев более чем 25 фильмов, среди которых "Каникулы у моря", "Три полуграции", и других. Очень смешная, современная и, где-то, трогательная история о Матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже "мальчика", и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.

Когда: 16 мая в 15:00

Где: Молодежный театр имени В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 500 рублей

Спектакль "Старший сын" (12+)

Трагикомедия в 2-х действиях. Спектакль-лауреат Международного фестиваля "Золотой Витязь" (Москва). Постановка – Евгения Никитина. Двое молодых людей, Владимир Бусыгин и Семен по прозвищу Сильва, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега, незадачливые ухажеры попадают в квартиру Сарафановых. Чтобы протянуть время и немного погреться, юноши на ходу сочиняют историю о том, что один из них – сын хозяина дома. Эта ложь приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев… Тонкая, щемящая, смешная и трогательная, эта история не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Когда: 16 мая в 18:00

Где: Тюменский большой драматический театр, ул. Республики, 129

Стоимость: 300 – 800 рублей

Вечер инструментальных трио (6+)

Вечер камерной музыки с участием музыкантов Тюменского филармонического оркестра. Исполнители: Александр Грачковский (флейта), Гомбо Ганбаатар (гобой), Данила Янковский (кларнет), Карыбек Иманов (фагот), Александр Казаков (валторна), Станислав Хуланхов (фортепиано). Программа: К. Рейнеке Трио для гобоя, валторны и фортепиано ля минор, соч. 188 (1887), К. Сен-Санс Тарантелла для флейты кларнета и фортепиано ля минор, оp. 6, М. Глинка Патетическое трио для кларнета, фагота и фортепиано ре минор (1832).

Когда: 16 мая в 19:00

Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34

Стоимость: 500 рублей