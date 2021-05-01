Тюменец с особенностями здоровья смог найти работу по призванию

Житель Тюменской области Данил Пономарев сменил профессию по состоянию здоровья. В центре инклюзивного образования он прошел обучение и стал массажистом. Теперь он входит в число победителей национального чемпионата Абилимпикс.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения региона, Данил Пономарев окончил Тюменский машиностроительный техникум и работал по специальности, однако в 20 лет потерял зрение из-за отслоения сетчатки. В течение нескольких лет он пытался смириться с диагнозом и изменить свою жизненную траекторию. В 2018 году узнал о возможности обучиться по специальности "Медицинский массаж" в Ялуторовске и подал документы.

Профессия увлекла Данила, и вскоре он стал участвовать в конкурсах профессионального мастерства. На региональном этапе национального чемпионата Абилимпикс-2020 успешно показал классический массаж, свободную программу "Антицеллюлитный массаж бёдер" и занял первое место в компетенции "Массажист". На национальном чемпионате "Абилимпикс" Данил вошел в топ-10.

Отметим, в Ялуторовске активно развивается направление массажа среди людей с инвалидностью. Еще двое коллег Даниила готовятся к чемпионату России по массажу, который состоится в июне в Кисловодске. Также при школе-интернате № 6 г. Ялуторовска для учащихся с ограниченными возможностями здоровья создан кружок "Юный массажист". Его лучшие воспитанники смогут показать свое мастерство на региональном чемпионате "Абилимпикс", где впервые в компетенции "Массажист" выступят юниоры.