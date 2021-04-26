Тюменцы поборются за выход в полуфинал конкурса чтецов "Живая классика"

С 26 апреля по 8 мая проходят отборочные туры Всероссийского финала конкурса юных чтецов "Живая классика". 255 участника из 85 регионов России в течение двух недель будут бороться за выход в полуфинал крупнейшего литературного проекта страны.

В этом году выступления ребят оценивают не только столичные звезды, но и известные литературоведы, журналисты, актеры из разных регионов России.

Расписание туров, а так же видео-выступления участников можно посмотреть на официальном сайте конкурса, а так же в социальных сетях.

Зрители смогут не только написать слова поддержки, но прислать подбадривающее видео, которое поможет конкурсантам справиться с волнением и увеличит шансы попасть в полуфинал конкурса.

30 участников, которые наберут наибольшее количество баллов по результатам отборочных этапов, будут участвовать в полуфинале, который состоится 17 мая в международном детском центре "Артек".

15 лучших чтецов сразятся в финале проекта 25 мая на "Артек Арене" перед 4000 зрителей и авторитетными экспертами, которые выберут суперфиналистов. В юбилейном сезоне в жюри пригласили одну из самых известных авторов книг для детей и взрослых Наринэ Абгарян, ректора Щукинского училища, народного артиста России Евгения Князева, актера, режиссера Сергея Безрукова, программного директора "Детского радио" Виктора Приворотского.

10 победителей финала получат специальные призы от партнеров, а так же выступят в суперфинале. В этом году в честь 10-летнего юбилея конкурса "Живая классика" он впервые пройдет в Санкт-Петербурге.

Призы победителям и участникам конкурса предоставляют просветительский ресурс Arzamas.academy и его детское аудиоприложение "Гусьгусь", электронная библиотека ЛитРес, профессиональные курсы GeekBrains, производитель электронных книг ONYX BOOX, образовательная платформа Uchi.ru.

"Чтение — один из основных методов изучения мира. Читая, мы учимся сопереживать и мыслить, развиваем память и воображение. Понимая важность навыка чтения, в этом учебном году мы создали курс по чтению на Учи.ру, проходя который, дети не просто учатся читать, но могут по-настоящему полюбить это занятие. Стремление привить любовь к чтению объединяет нас с организаторами "Живой классики", и мы рады вновь поддержать этот масштабный проект!", — подчеркнула Анна Мянник, директор департамента коммуникаций Учи.ру.