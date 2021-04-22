Топ мероприятий в Тюмени на 24-25 апреля

Популярный проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет вашему вниманию ТОП мероприятий на ближайшие выходные. Нас ожидает много интересных событий.

Выставка "Куклы мира" (0+)

На выставке представлено около 250 кукол более чем из 100 стран мира. Выставка открывает посетителям музея яркий, разнообразный мир кукол разных народов, обращая внимание на то, что, несмотря на различия, всех людей на земле объединяют невидимые культурные связи. Все куклы являются частью коллекции Натальи Гончаренко.

Подробности по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

Когда: до 30 июня

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18)

Стоимость: 150 рублей (взрослый билет), 100 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров)

II Областной фестиваль "Открытка ветерану" (0+)

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает всех желающих принять участие во II Областном фестивале "Открытка ветерану", приуроченному к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Творческий конкурс проводится среди детей города Тюмени и Тюменской области. В фестивале могут принять участие дети в возрасте до 18 лет.

Открытка может быть изготовлена в стиле аппликации, нарисована гуашью, акварелью или с использованием компьютерной графики – приветствуются любые виды техники и материалы, поздравительные тексты, стихи. Действует всего одно ограничение – формат в развёрнутом виде более А4. Готовая работа должна быть подписана, с указанием фамилии и имени ребенка. Перед передачей открытки в медицинскую организацию необходимо заполнить краткую анкету для оформления и получения благодарственного письма по ссылке.

Открытки принимаются в медицинских организациях, обслуживающих население по территориальному прикреплению, в пунктах сбора и распределения открыток. Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики по телефону: 8-(3452)-35-00-43.

Когда: по 4 мая

Где: поликлиники

Стоимость: участие осуществляется на безвозмездной основе, открытки авторам не возвращаются.

Мастер-класс "Космос зовёт!" (6+)

Совместно с Клубом робототехники и программирования "Курсор" участники мастер-класса смогут собрать модель ракеты с визуальной имитацией огня в турбине. Для ракеты предусмотрен космонавт, с которым потом можно будет поиграть. Контактный телефон: 8 (3452) 46-13-10.

Когда: по заявкам с четверга по воскресенье до 30 апреля

Где: музей "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24)

Стоимость: 600 рублей (при приобретении билетов онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения 570 рублей).

"Шопинг апокалипсис" (18+)

С 23 по 25 апреля вас ждет то, к чему вы точно не были готовы - "Шопинг апокалипсис"! Целых три дня невероятных скидок, модных открытий и призов в ТРЦ Тюмень Сити Молл ! В указанные дни с 15:00 до 17:00 вы сможете увидеть показы стильных коллекций от любимых магазинов, а также поучаствовать в моментальном розыгрыше (при предъявлении чеков на общую сумму от 2000 рублей). Делать покупки будет намного приятнее с учетом скидок до 70%! Такой шанс обновить гардероб в ТРЦ Тюмень Сити Молл и испытать удачу точно нельзя упускать!

Когда: 23 - 25 апреля 15:00 - 17:00

Где: ТРЦ Тюмень Сити Молл (ул. Чаркова, 60)

Скидки до 70%

Донорская суббота (18+)

В рамках акции будет осуществляться приём только повторных и постоянных доноров. Но новичков в деле донорства с нетерпением на станции ждут в будни с 8.00 до 13.00.

Когда: 24 апреля 8.00 – 13.00

Где: станция переливания крови (ул. Энергетиков, 35)

Турнир памяти Славика Гогиевича Кудзиева (18+)

В Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" пройдут поединки дзюдоистов, подавших заявки на участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин. Это 200 спортсменов из Приволжского, Сибирского, Центрального, Южного и Уральского федеральных округов старше 18 лет и имеющих подготовку не ниже 1 спортивного разряда. Спортсмены, занявшие первые места, получат путевки на финал чемпионата России. Турнир проводится ежегодно более 20-ти лет. С 2019 года он посвящен памяти Заслуженного тренера России Славика Гогиевича Кудзиева. В "весе Кудзиева" до 90 кг специальные денежные призы получат: чемпион – 60 тыс. руб., серебряный призер – 20 тыс. руб. и бронзовые – по 10 тыс. руб.

Когда: 24 апреля в 10:00 – начало соревнований, в 17:00 – торжественное открытие

Где: "ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1)

Спектакль "Невероятные приключения Маленькой Птички" (0+)

В одном Тёплом местечке жила Маленькая Птичка. Жили там и другие: и Большой Слон, и Шакал, и Обезьяна, и Жираф. И хорошо жили, дружно. И Маленькую Птичку все любили, оберегали, потому что она же была маленькой, эта птичка. Но Птичке не сиделось в родном гнезде, она мечтала о невероятных приключениях, о далёких и прекрасных далях. И однажды она улетела на Солнечный остров, на котором круглый год царило веселье, звучала музыка и все всё время танцевали…

Но невероятные приключения, как это часто случается, очень скоро оказались приключениями… неприятными, даже опасными. И всё могло бы закончиться плохо, если бы на выручку Маленькой Птичке не пришёл Большой Слон. А как всё это было, вы узнаете, посмотрев новый спектакль Тюменского театра кукол. А ещё, возможно, вы запомните основную мысль этого спектакля: "ХОРОШО НЕ ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ, А ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!".

Когда: 24 и 25 апреля в 10:00, 16:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 350 рублей

Спектакль-инструкция "Умная собачка Соня" (0+)

Вы знаете, что с горчицей можно съесть все, что угодно? А что обои обязательно должны быть с цветами? Знакомы ли вы с правилами хорошего тона для маленьких собак? А может быть, вы любите варенье, как и собачка Соня? Она отважно познает большой и непонятный мир, сталкиваясь с различными трудностями, от которых жизнь, конечно, только веселее. Веселый разговор на жизненно важные темы для маленьких непосед и исследователей, а также для их родителей.

На Уральском региональном фестивале спектаклей для детей и юношества "ЗАЗЕРКАЛЬЕ" в г. Ирбите (2014 г.) спектакль "Умная собачка Соня" завоевал практически все главные дипломы: "Гран-при Фестиваля"; "Лучшая работа режиссера": Камиль Тукаев; "Лучшая женская роль": Анастасия Гавшина за роль в спектакле "Умная собачка Соня"; "Лучшая мужская роль": Денис Рекало за роль в спектакле "Умная собачка Соня" А. Усачева.

Когда: 24 и 25 апреля в 10:30

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 250 – 600 рублей

Игровая программа "Весенние забавы" (0+)

Специалисты Дворца национальных культур "Строитель" приготовили увлекательные игры и развлечения на любой вкус: национальные, состязательные, хороводные, русские, украинские, белорусские, татарские, немецкие игры; игры народов Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Казахстана, хантов и манси; обрядовые действа; конкурсы и викторины.

Когда: 24 апреля в 11:00 – 14:00

Где: сквер им. Ю. Куталова за ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Вход свободный!

Интерактивный BABY-спектакль "Дотянуться до облаков" (0+)

Участники спектакля отправятся в невероятное путешествие на воздушном шаре, преодолевая невзгоды и преграды на своём пути, чтобы добраться до облаков и познакомиться с радужными птицами. Справки по тел.: 8-982-985-52-89.

Когда: 24 и 25 апреля в 11:00 и 19:00

Где: театральная мастерская "Будильник", ул. Монтажников, 61

Стоимость: 600 рублей

Спектакль "Кто сказал "мяу"?" (0+)

Малышам необходим собеседник. Хорошо, если это умный взрослый, который объяснит, что утята умеют плавать, а цыплята - нет, что разделить яблоко на всех друзей поровну - справедливо. В нашем спектакле есть такой взрослый! Это художник, наделённый волшебными кисточками. Всё, что он рисует, немедленно оживает у деток на глазах. Единственный, кто не хочет подчиняться общим правилам сказки - тот, кто сказал..."МЯУ".

Когда: 24 апреля в 12:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 200 - 500 рублей

Шоу "Игра" (0+)

Интерактивное и очень доброе шоу, собравшее огромное количество восторженных отзывов! Современный сюжет, авторские светящиеся костюмы, лазерное, светодиодное, неоновое шоу с квестовыми заданиями увлекут в фантазийный мир всю семью! Мы совершим путешествие в опасный и захватывающий виртуальный мир, чтобы помочь Тёме пройти все испытания и вернуться домой.

Когда: 24 апреля в 12:00, 14:30, 17:00

Где: ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55)

Стоимость: 500 – 1500 рублей

Открытие велосезона 2021 (12+)

Фитнес-клуб AGYM приглашает тюменцев на велопрогулку. Доставайте велосипеды, самокаты и ролики. Вас ждут: велозаезд и мини-соревнование; розыгрыш абонемента AGYM и сертификатов от партнёров, выездной фитнес-бар; музыка, позитивные эмоции и фотоотчёт. Регистрация тут.

Когда: 24 апреля в 13:00

Где: лесопарк имени Ю. А. Гагарина

Открытие авторетро сезона в Тюмени (0+)

Пора доставать свои getaway cars из зимней спячки и отправиться на дело. В этом году дело будет в шляпе. Униформа банды Джонни Д. и прочие острые козырьки! На каждой точке будем устраивать фотосессии участников с их автомобилями. Колонна будет двигаться не быстрее 50 - 60 км/ч, так что все должны успеть.

Когда:

13:30 - сбор у музея ретро-техники (ул. Велижанская, 69)

14:15 - старт колонны

14:30 – "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а)

15:30 – "Круглая баня" (ул. Ленина, 3)

16:00 - автодром "Метелево" (конкурс и соревнования на водительское мастерство)

19:00 — афтепати

Где: музей ретро-техники им. В.В. Михайлова (ул. Велижанская, 69)

Участие бесплатно!

Юбилейный концерт "20 лет с Вами" (6+)

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр татарской культуры" приглашает тюменцев и гостей города на юбилейный концерт "20 лет вместе с вами!" В программе мероприятия: работа молодёжной интерактивной площадки (викторина, розыгрыш призов, конкурсы); выставка национальной атрибутики: одежда, украшения и др.; фотозона "ЦТК-20!"; угощение сладким чак-чаком; юбилейный концерт с участием творческих коллективов Центра, гостей праздника и звёзд из Татарстана. За 20 лет деятельности учреждение достигло уровня городского многофункционального творческого досугового Центра, соединяющего различные типы художественной, исполнительской и образовательной деятельности. Центром ведется системная творческая работа по сохранению и пропаганде богатейшего культурного наследия татарского народа.

Когда: 24 апреля в 16:00

Где: ДК "Нефтяник", большой зал, ул. Осипенко, 1

Стоимость: 250 – 400 рублей

Мастер-класс "Геральдика" (6+)

Герб может очень многое рассказать о роде, которому он принадлежит. Например, на гербе рода Пушкиных в верхней (горизонтальной) части расположена алая бархатная княжеская шапка, которая напоминает, что прародитель этого рода, "муж честен" Радша, воевал под победоносным знаменем великого князя Александра Невского против неверных. А в нижней части, справа, в голубом поле, изображена в серебряных латах правая рука с поднятым вверх мечом – это древняя Славянская эмблема издавна принята потомками Радши в доказательство происхождения их из Славонии. Составьте и вы герб своего рода на мастер-классе "Геральдика"!

Необходима предварительная запись по тел.: 8 (3452) 68-11-11.

Когда: 24, 27, 28, 29, 30 апреля в 17:00

Где: исторический парк "Россия – моя история", ул. Орджоникидзе, 47

Стоимость: 250 рублей

БИБЛИОНОЧЬ-2021 в Библиотечном центре для молодёжи (16+)

В молодёжной библиотеке пройдет цикл мероприятий в рамках всероссийской акции "Библионочь". В 2021 году акция посвящена 60-летию первого полета в космос и Году науки и технологий. Тема акции – "Книга – путь к звездам".

Когда: 24 апреля с 18.00 до 21.30

Где: информационно-библиотечный центр для молодёжи (Червишевский тракт, 15/1)

Участие бесплатно!

Спектакль "Носферату" (18+)

Пьеса в одном действии из цикла "Кренделя". Автор — Николай Коляда. Режиссер - Олег Гетце. Спектакль – призер международных фестивалей. Амалия Носферату пригласила в гости человека из Театра, чтобы отдать ему для спектакля ненужные вещи. Оказалось, что отдает она ему всю свою жизнь. А может быть, это вовсе и не однофамилица знаменитого вампира, а мы с вами расстаёмся с чем-то важным, любимым? С каждым предметом связан памятный этап жизни - любовь, горькое замужество, гибель сына.

Но эти вещи – пустой, никому ненужный хлам, такой же ненужный и бессмысленный, как и вся жизнь Амалии. Жизнь, в которой человек не жил, а существовал в рамках государственной политики. Амалия говорит, что хочет поделиться своим опытом, "духовным богатством", тем, что накоплено за долгие годы . Но в том и дело, что жизнь была устроена так, что кроме одиночества, бесприютной старости и ветхого хлама ей нечего отдавать. Кроме, может, старой вороны в клетке. Еще теплится надежда найти мальчика-фокусника, которому будет впору хранящийся у нее специальный блестящий костюм. И тогда, может быть ловкие руки фокусника достанут из потайного кармана что-то и свершится чудо: и воспоминания, и старая рухлядь, и прошлое Амалии обретет смысл… Но мальчика-фокусника нет.

Когда: 24 апреля в 18:00

Где: Молодежный театр имени В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 500 рублей

Мастер-класс Уитмана Хойа по латиноамериканским танцам (16+)

Мастер-класс открытый. Нужно только одеться по погоде, надеть удобную обувь и прихватить с собой хорошее настроение.

Когда: 24 апреля в 18:00

Где: на Набережной, у моста Влюбленных

Участие бесплатно!

Гала-концерт фестиваля "Всемирный день поэзии" (12+)

Выступят лауреаты прошлых лет - Катя Битюкова, Светлана Хохлова, Таня Пепплер, Артур Томский, Дмитрий Дёмин, Игорь Скрипник, Мила Романова и другие. Мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы "Молодежь Тюмени" и проходит при поддержке городского департамента по спорту и молодежной политике.

Количество мест в зале ограничено, обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Когда: 24 апреля в 18:00

Где: Тюменский большой драматический театр, малый зал (ул. Республики 129)

Вход свободный!

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