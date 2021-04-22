Житель Увата лишился крупной суммы, пытаясь заработать на инвестициях в соцсети

В Уватском районе в полицию о хищении денег сообщил 39-летний местный житель.
Мужчина просматривал новости в социальной сети и обратил внимание на рекламу группы по инвестированию. Ему предложили получить прибыль — быстро и за небольшую сумму.
Он обратился к администратору группы, который уверил, что за короткий срок мужчина сможет получить в два раза больше прибыли на инвестируемые им деньги. Таким образом мошенники обманным путем похитили более 100 тысяч рублей. Все деньги мужчина переводил злоумышленникам через электронный кошелек. Возбуждено уголовное дело.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru