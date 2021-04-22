На тюменских дорогах проверяют тонировки автомобилей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области продолжается профилактическое мероприятие "Тонировка". С начала недели сотрудники ГИБДД выявили около 400 фактов незаконной тонировки стекол. 69 водителей получили требования об устранении тонировки, остальные автомобилисты сняли пленку на месте.

Если водитель устраняет тонировку на месте, то он привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей. Если же водитель на месте выявления нарушения не снимает тонировку, то ему выдается требование об устранении недостатков. В случае невыполнения требования в установленный срок водитель подвергается административной ответственности. Решение о применении санкции в таком случае принимает суд — вплоть до административного ареста до 15 суток.

С начала года в отношении водителей, проигнорировавших законные требования сотрудников ГИБДД об устранении незаконной тонировки, по статье 19.3 КоАП РФ возбуждено 43 дела, по 19 из которых суд принял решение об административном аресте правонарушителей.