Северный русский народный хор привез в Тюмень программу, посвященную 95-летию коллектива

Фото: Екатерина Христозова

18 апреля, в Тюменской филармонии, за два часа до концерта Северного русского народного хора состоялась пресс-конференция, посвященная юбилейной концертной программе "Жемчужина Русского Севера", приуроченной к 95-летию коллектива.

Возможность показать ее большому кругу зрителей появилась благодаря проекту "Мы – Россия" осуществляемому в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана "Большие гастроли". С 13 по 19 апреля 2021 года Государственный академический Северный русский народный хор выступил в Великом Устюге, Красноборске, Перми, Тюмени и Екатеринбурге.

В пресс-конференции приняли участие 4 спикера. Открыл мероприятие директор Тюменской филармонии Александр Березин, он выразил благодарность всем, кто имеет отношение к возрождению Гастрольной карты.

"Это величайшее событие в культуре, возвращение к той практике, которая всегда существовала. Нашлись люди, которые приняли правильное решение и его реализовали. Речь идет не только о времени ограничений из-за пандемии, я думаю, этот проект будет играть большую роль в будущем, особенно в развитии тех направлений, которые нуждаются в большой поддержке: народное искусство, народно-инструментальное, хоровое. От этого проекта выигрывают в конечном итоге наши зрители и искусство", - отметил Владимир Березин.

Государственный академический Северный русский народный хор в 2021 году был включен в "Большие гастроли".

"Это большой толчок для артистов, мотивация сразу выехать в другие регионы, показать нашу северную культуру зрителю, который не привык нас видеть", - продолжил пресс-конференцию главный балетмейстер Государственного академического Северного русского народного хора Александр Селиванов.

Так совпало, что в этом году у коллектива юбилей – 95 лет. К этой дате была подготовлена новая программа "Жемчужина Русского Севера", а посвящена она ныне утраченному на Севере промыслу – добыче жемчуга. Почти сразу после домашней премьеры, артистов пригласили в гастрольный тур, рассказал Александр Селиванов.

Главный дирижёр и руководитель оркестра Государственного академического Северного русского народного хора, заслуженный артист России Александр Качаев говорил о музыкальной составляющей программы, авторы постарались сделать интересную, зрелищную программу, в ней присутствуют танцевальные, хоровые, в том числе и сольные оркестровые произведения.

"Раньше гастроли были гарантировано расписано на года, надеемся с поддержкой "РОСКОНЦЕРТА" это может вернуться", - предполагает Александр Михайлович.

Четвертым спикером пресс-конференции стал главный хормейстер Юрий Юркин. Юрий Валерьевич более подробно остановился на самой концертной программе.

"Среди номеров – постановка "У песенных рек", это такая сценическая зарисовка народной жизни северного человека – помора. В ней мы рассказываем о старинном промысле добыче жемчуга. Мужчины добывали в реках и ручьях жемчуг, который ценился в России и за рубежом. Специально для этой постановки был изготовлен олонецкий свадебный венец, украшенный жемчугом и халцедонами, созданный в старинной технике "сажение по бели"", - поделился секретами Юрий Юркин.

По его словам, почти все сцены и песни новые, но есть произведения, которые взяли из "золотого фонда", они не исполнялись много лет.

Почти сразу после пресс-конференции коллектив выступил перед тюменским зрителем и судя по отзывам, покорил его своим творчеством.

Справка:

Государственный академический Северный русский народный хор – один из старейших народных коллективов России, хранитель северной фольклорной традиции.

В 2021 году хор отметил своё 95-летие. В состав коллектива входят три группы: хоровая, танцевальная и оркестр русских народных инструментов. Северный хор традиционно состоит только из женских голосов, что придает ему особое звучание. Отдельного внимания заслуживают костюмы, созданные для коллектива профессиональными художниками-модельерами на основе традиционного народного костюма. Северный хор – известный во всем мире коллектив. За 95 лет своей истории он побывал с гастролями в Польше, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Китае, Индии, Афганистане, Японии, Тунисе, США, Сирии и многих других странах; неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Федеральная программа "Мы – Россия" стартовала по инициативе Министерства культуры РФ в феврале 2020 года. Оператором проекта по поручению Минкультуры России стал ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ". Проект "Мы – Россия" осуществляется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана "Большие гастроли" и впервые с советского времени объединяет гастрольную деятельность национальных хореографических и хоровых коллективов, а также вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца, ансамблей песни и пляски. Новый проект широко востребован. В 2021 году "РОСКОНЦЕРТ" включил в "Большие гастроли" 28 национальных творческих коллективов.

ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ", являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР – "Союзконцерта", ведет свою историю с 1967 года. ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль спорта и культуры народов Северного Кавказа, фестиваль "Балтийские дебюты", Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль искусств "Балтийские сезоны", День славянской письменности и культуры, фестиваль "Территория мира – Территория музыки" и мн. др. С 2020 года "РОСКОНЦЕРТ" – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа "Большие гастроли" и "Мы – Россия". Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.